Hadžihafizbegović: “Vijest o mojoj bolesti je potpuno pogrešno prenesena”

A da je izvan životne opasnosti, iako se uistinu nalazi u Kliničkom centru u Sarajevu, izjavio je raspoloženi Emir Hadžihafizbegović za Jutarnji list. Naglasio je kako želi demantirati medijske napise u kojima, kako kaže, izgleda kao da se bori za život, a u bolnicu je stigao prije tri dana zbog povrede noge.

– Kao prvo, pozdrav svima i želim napomenuti da je vijest o mojoj bolesti potpuno pogrešno prenesena i iskonstruirana. Nisam u nikakvoj životnoj opasnosti i u bolnicu sam stigao prije 48 sati zbog komplikacija nakon povrede noge. Evo, upravo ručam i sasvim se dobro osjećam. I da, ne idem na nikakvu operaciju i bitno mi je da se vijest o mojoj hitnoj operaciji i borbi za život demantira – na samom je početku razgovora smirio situaciju poznati glumac.

Ipak, ne radi se o sasvim bezazlenoj povredi i Hadžihafizbegovića čeka još sedmica dana bolničkog oporavka, prije no što bude spreman normalno nastaviti igrati i snimati.

– Ja sam godinama šećeraš i imam dosta problema vezanih uz to, a jedan od većih je, što nerijetko prati tu bolest, i dijabetičko stopalo. Nesretnim spletom okolnosti, prije četiri dana sam bio u japankama i nekako krivo stao na kamen. Ignorisao sam u početku bol i odradio i odlazak na Sarajevo Film Festival, no stvar se zakomplicirala i morao sam u bolnicu. Naime, rana mi se proširila, a stopalo je nateklo i zagnojilo se. To je ozbiljan zdravstveni problem, no doktori su rasjekli ranu, očistili sve i sad primam infuziju s antibioticima i sve je puno bolje nego prije dolaska u bolnicu – ispričao je Hadžihafizbegović.

Iako je trpio jake bolove i trenutno još ne može hodati niti se osloniti na povrijeđenu nogu, najavljuje kako će za sedam dana biti kao novi.

– Sad su bolovi još uvijek jaki i uglavnom ležim i odmaram se jer hodati zasad ne mogu, ali svakim danom je sve bolje i za sedmicu dana, kad izađem iz bolnice, bit će kao da se ništa nije dogodilo – optimističan je slavni glumac porijeklom iz Tuzle.

To je ozbiljna dijagnoza, može završiti i amputacijom

Dijabetičko stopalo je jedno od najtežih komplikacija šećerne bolesti koja, kako kaže dr. Anica Badanjak, može završiti i amputacijom.

– Smrtnost nakon amputacije je prilično velika pa zato komplikacije dijabetičkog stopala ponekad nazivaju i “karcinomom šećerne bolesti”. Dijabetičko stopalo rezultat je oštećenja perifernih živaca (polineuropatija), oštećenje periferne cirkulacije (arterije nogu) i eventualnih deformacija stopala što dovodi do razvoja rana na stopalu (ulkusa), pa ako se ulkusi na vrijeme ne izliječe to pak može dovesti do propadanja zahvaćenog tkiva (gangrene) i na koncu do amputacije.

No, dijabetičko stopalo se u 70 posto slučajeva može spriječiti pravovremenom regulacijom šećerne bolesti, krvnog pritiska, masnoća u krvi i tjelesne težine – stručno je objasnila dr. Anica Badanjak, dijabetolog i endokrinolog iz Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac i KB-a Merkur.

