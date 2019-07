Kevin Spacey: Odbačena tužba zbog napada

Advertisements

Spejsi (59) je optužen da je se*sualno zlostavljao tinejdžera u jednom baru u Nantaketu 2016. godine, piše “BBC“.

Međutim, optužbe za napad su odbačene jer je momak koji je tužio glumca odbio da svjedoči o nestalom telefonu, za koji je odbrana rekla da može da dokaže nevinost glumca.

Spejsija su tužili za nekoliko se*sualnih prestupa, što je rezultiralo krivičnom prijavom.

U tvrdnjama koje datiraju od prije tri godine navodi se da je Spejsi častio pićem tinejdžera, a potom ga napao u baru u Nantaketu.

Sud je naložio momku koji je tužio Spejsija da ovog mjeseca svjedoči, nakon što je izjavio da je izgubio telefon koji je koristio u noći kada ga je glumac navodno napao.

Spejsijevi advokati optužili su ga da je obrisao poruke i rekli da se taj telefon može iskoristiti u dokazivanju nevinosti njihovog klijenta.

Međutim, mladić se pozvao na Peti amandman i odbio da svjedoči.

U saopštenju koje je objavljeno u srijedu, tužilaštvo Okruga Kejp i Ajlanda piše da ih je nedostupnost svjedoka koji se žalio dovelo do odluke da odustanu od slučaja.

Tužilac je početkom mjeseca rekao da odbacuje građansku parnicu protiv glumca.

Advokat optuženog glumca Majkl Garabedijan je u izjavi napisao da je njegov klijent pokazao veliku hrabrost u teškim okolnostima koje su ga snašle.

Optužbe na račun Spejsija su se desile kada ga je jedan glumac optužio za se*sualno uznemiravanje kada je imao 14 godina. Kevin Spejsi je tada imao 26.

Spejsi se izvinio zbog neprikladnog ponašanja i nemilog dođaja kojeg ne može da se sjeti.

Zbog drugih optužbi o nedoličnom ponašanju, oskarovca su izbacili iz popularne Netfliksove serije Kuća od karata, a scene u kojima on igra u filmu All the Money in the World su isječene.

Ovaj slučaj je jedan od malobrojnih krivičnih prijava koje su se dogodile nakon pokreta #MeToo.

