Najljepša mama Holivuda prošetala sa bebom

Margo se porodila prije nešto više od mjesec dana, a kako prenose strani mediji, ona i njen suprug Tom Akerli nisu bili nikad srećniji.

Čuvena Barbi je šetala sa bebom, a mnogima je za oko zapala i njena linija, te su primjetili i da je vrlo brzo izgubila kilograme i skoro se vratila starom izgledu.

Ona je za ovu priliku odabrala jednostavne crne bicikiklističke i top majicu, dok je preko svega imala oversized bijelu košulju.

Kasnije im se pridužio i Tom, a par se potom zajedno odvezao kolima, prenosi “SuperŽena“.

Margot Robbie glows as she takes her newborn son for a stroll in Los Angeles https://t.co/y2bpodMn6H

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 7, 2024