SAZNALA SE NOVA INFORMACIJA O SAŠI POPOVIĆU! Otkriveno zdravstveno stanje čelnika “Granda”, pojavile se vijesti iz PORODIČNE KUĆE

Folk pevačica Zlata Petrović prisustvovala je proslavi punoletstva ćerke svoje koleginice Jane Todorović, a tom prilikom govorila je i o zdravstvenom stanju poznatog muzičkog producenta Saše Popovića, koji se već neko vreme suočava sa zdravstvenim problemima i nije viđen u javnosti.

Naime, Zlata je izjavila da je redovno u kontaktu sa njegovom suprugom, pevačicom Suzanom Jovanović, te da ima pozitivne vesti o njegovom oporavku.

Ja sam se čula sa Suzanom i pričale smo dva sata. Hvala dragom Gospodu Bogu da ide nabolje. Ja znam da je Sale zmaj i da će on pobediti sve što se pobediti može – rekla je Zlata za Republiku, prenoseći optimistične prognoze za Popovićevo zdravlje.

Podsećanja radi, publika s nestrpljenjem iščekuje povratak Saše Popovića u muzičko takmičenje “Zvezde Granda”. Popović se ove sezone nije pojavio na snimanjima novih emisija zbog narušenog zdravstvenog stanja, a kako otkrivaju voditelji “Granda”, stanje mu se poboljšalo. O Sašinom zdravstvenom stanju je nedavno govorio i njegov prijatelj, voditelj Žika Jakšić, koji je takođe potvrdio da se Popović oseća mnogo bolje.

– Sale je bolje, najbolje rečeno. Nije klonuo duhom, pre neki dan je bio do studija “Granda”, pozdravio se sa svima. To je najvažnije. To ide nabolje, daje izglede takve. To je važno – rekao je Žika nedavno.

