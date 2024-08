Margot Robbie poput Rihanne: Snimljena na odmoru u Italiji, odjećom istaknula trudnički stomak

Australijska zvijezda nije se ustručavala pokazati stomak dok je nosila crne pantalone širokog kroja te bijelu košulju na kopčanje, ali je pričvrstila samo jedno od dugmadi u sredini, dopuštajući tkanini da otkrije njen goli stomak.

Trudna glumica je nosila crni šešir i tamne naočale kao dodatak. Uz to je sparila kožnu crnu torbu, a uočena je dok se druži sa suprugom i prijateljima na odmoru na Sardiniji. Djeluje da je i glumica prigrlila trudnički stil odijevanja koji naglašava upravo stomak, a po čemu je svojevremeno i Rihanna privlačila pažnju.

Tom je uskladio njenu opuštenu estetiku, uparivši običnu bijelu majicu s kratkim hlačama. Nosio je i par crnih sandala i sunčanih naočala dok je stajao pored supruge. Viđeni su

“Od početka sam bila zaljubljena u njega, ali sam mislila da mi nikada neće uzvratiti ljubav”, rekla je glumica ranije te dodala kako mu je ipak odlučila reći da ga voli.

Vjenčali su se u decembru 2016. godine na privatnoj ceremoniji u Byron Bayu.

kako se sa ostalima druže i na obali i na malom čamcu.

Glumica je vijest o trudnoći podijelila s javnošću početkom jula, a ovo će paru biti prvo dijete.

Margot i Tom prvi put su se sreli 2013. na setu drame iz Drugog svjetskog rata “Suite Francaise”. On je bio asistent reditelja. Najprije su bili dobri prijatelji, a onda se rodila ljubav.

Margot Robbie is seen in Italy. pic.twitter.com/sWAz8TvSLu

— 21 (@21metgala) August 27, 2024