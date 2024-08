Meg Ryan stigla u Sarajevo

Ona će večeras prisustvovati Sarajevo Film Festivalu, gdje će joj biti uručena počasna nagrada Srce Sarajeva za doprinos filmskoj umjetnosti.

Danas će u Bosanskom kulturnom centru održati masterclass, koji će moderirati reditelj Danis Tanović.

Masterclass će biti prilika za uvid u ključne aspekte karijere Meg Ryan i njen novi film What Happens Later, koji će biti prikazan na festivalu.

Tu romantičnu komediju Ryan je režirala, napisala scenarij i u njoj glumi zajedno s Davidom Duchovnyjem. To je njeno drugo rediteljsko djelo nakon nezavisnog filma Ithaca iz 2015. godine.

“Meg Ryan osvojila je naša srca na prvi pogled. Ne samo da nas je sve očarala svojim nezaboravnim izvedbama već je dokazala i svoju vještinu iza kamere kao redateljica i scenaristica. Čast nam je dodijeliti joj Srce Sarajeva”, kazao je tim povodom Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala.

Ranije dobila brojna priznanja

Meg Ryan je stekla široko priznanje za prvu ulogu nominiranu za Zlatni globus kao Sally Albright u filmu Kad je Harry sreo Sally, u režiji Roba Reinera i po scenariju Nore Ephron. Nastavila je glumiti u hit romantičnoj komediji Nore Ephron Romansa u Seattleu, u kojoj je igrala s Tomom Hanksom, što joj je donijelo drugu nominaciju za Zlatni globus.

Njezina posljednja saradnja s Ephron i Hanksom bila je romantična komedija “Imaš poruku”, koja je Ryan ponovno donijela međunarodno priznanje i treću nominaciju za Zlatni globus.

Također je dobila priznanja za svoje jedinstvene dramske portrete, uključujući ulogu uz Denzela Washingtona kao prva vojnikinja nominirana za Medalju časti u filmu Hrabrost ratnika, u režiji Eda Zwicka, te za izvedbu žene s problemom alkoholizma u filmu Luisa Mandokija Kad muškarac voli ženu, u kojem glumi s Andyjem Garcijom, podsjeća Index.

Za film Sundance Instituta Obećana zemlja osvojila je nominaciju za Independent Spirit Award.

