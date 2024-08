Pet osoba optuženo zbog smrti Matthewa Perryja: U zatvor bi mogla i dva ljekara

Među optuženima su dva ljekara, njegov lični asistent, dilerica droge u Hollywoodu poznata kao “kraljica ketamina”, te još jedna osoba, a svi optuženi su bili dio kriminalne mreže koja je distribuirala drogu Perryju i drugima, rekao je američki državni odvjetnik Martin Estrada.

“Ti su optuženici iskoristili probleme s ovisnošću gospodina Perryja kako bi se obogatili”, rekao je Estrada na konferenciji za novinare.

Svaki je optuženik imao ulogu u lažnom propisivanju, prodaji ili ubrizgavanju ketamina koji je doveo do glumčeve smrti u oktobru 2023. godine, dodala je upraviteljica američke Uprave za suzbijanje droga Anne Milgram, prenosi Radiosarajevo.

Prema optužbi, Jasveen Sangha, koja je poznata kao “Kraljica ketamina”, prodavala je doze koje su ubile Perryja iz svojeg “skladišta” u Sjevernom Hollywoodu.

Ketamin je kratkodjelujući anestetik s halucinogenim svojstvima, koji se ponekad propisuje za liječenje depresije i anksioznosti, ali ga također zlorabe rekreativni korisnici.

Dr. Salvador Plasencia je optužen za distribuciju ketamina Perryju i njegovom ličnom asistentu, 59-godišnjem Kennethu Iwamasi, bez legitimne medicinske svrhe u najmanje sedam navrata, piše Jutarnji.

Plasencia je naučio Iwamasu kako primijeniti ketamin, rekle su vlasti, dodajući da je ljekar također Perryju lično ubrizgao lijek bez odgovarajuće sigurnosne opreme, čak i jednom u parkiranom automobilu.

Iwamasa, koji je živio s Perryjem, priznao je da je opetovano ubrizgavao glumcu ketamin, uključujući više puta na dan njegove smrti. Priznao je krivicu po jednoj tački optužnice, dok su se Sangha i Plasencia izjasnili da nisu krivi.

Advokat Stefan Sacks, u razgovoru s novinarima ispred zgrade suda u Los Angelesu, tvrdio je kako je Plasencia glumcu propisao ketamin na odgovarajući način i da je pravilno nadgledao liječenje.

“S ljekarskom procjenom dr. Plasencie, nije bilo ničeg kaznenog”, rekao je Sacks, dodajući da lijek koji je ubio Perryja nije nabavio njegov klijent.

Vlasti tvrde kako je Plasencia nabavio ketamin od dr. Marka Chaveza (54). U tekstualnim porukama Chavezu, Plasencia je razgovarao o tome koliko Perryju treba naplatiti za lijek, rekavši: “Pitam se koliko će ovaj moron platiti.”

Istragom je utvrđeno da su optuženici Perryju podijelili otprilike 20 bočica ketamina za 55.000 dolara u gotovini između septembra i oktobra 2023. godine.

Chavez je priznao da je prodao ketamin Plasenciji i pristao je priznati krivnju po jednoj tački optužnice, prema sudskim dokumentima.

Peta optužena osoba je Eric Fleming, koji je priznao da je nabavio ketamin od Sanghe i da je Iwamasi podijelio bočice. I on je priznao krivicu za dvije kaznene tačke.

Perry je umro u dobi od 54 godine od “akutnih učinaka” ketamina i drugih faktora koji su uzrokovali da izgubi svijest i utopi se u hidromasažnoj kadi, navodi se u izvješću obdukcije iz decembra 2023. godine.

Toksikološki testovi su otkrili da je Perryjevo tijelo sadržavalo ketamin u opasno visokim razinama koje se obično nalaze kod pacijenata u općoj anesteziji koje tijekom operacije nadziru stručnjaci, navodi se u izvješću.

Perry je javno priznao desetljeća zlouporabe droga i alkohola, uključujući i godine kada je glumio Chandlera Binga u hit televizijskom sitkomu iz 1990-ih Prijatelji.

Perryjevom asistentu Iwamasi prijeti do 15 godina zatvora, Flemingu do 25 godina, dok bi Chavez mogao biti osuđen na do 10 godina zatvora.

Ako bude osuđena po svim tačkama optužnice, Sangha bi se suočila sa 10 godina do doživotnog zatvora, dok Plasenciji prijeti do 120 godina zatvora.

