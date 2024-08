Iako je tokom boravka u “Eliti” bio u vezi, ta ljubav je brzo doživela krah kad je završio takmičenje.

Poznato je da je Ajdarpašić veliki zavodnik, a sad je odlučio da javno stavi svima do znanja da postoji devojka na koju je bacio oko. Iako je na svom storiju najmanjim slovima napisao poruku, kad se uveća slika jasno se vidi šta piše.



– Sviđaš mi se, a ja tebi sladak ok! – napisao je on, a ostaje da saznamo ko je misteriozna devojka koja mu je zapala za oko.

