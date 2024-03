Aco Pejović reagovao nakon optužbi za preljubu sa 25 godina mlađom djevojkom

“Mene to ne dotiče, bilo kakve objave, bilo šta… Ni mene ni moju porodicu. Ja sam svoju porodicu zidao na ozbiljnim temeljima, a ti temelji su toliko čvrsti da nisam baš siguran da nečija torpeda mogu da ih sruše”, rekao je.

Zatim je otkrio kako on i članovi njegove porodice reaguju kada čuje tračeve o njegovoj navodnoj nevjeri.

“Mi se smijemo kući na to kad sjedimo”, kazao je. Aco je oženio Biljanu odmah nakon što je ona završila srednju školu. Bili su samo sedam dana u vezi.

“Imao sam više sreće nego pameti. Ja sam do te godine prošao mnogo toga, što možda moja generacija u to vrijeme nije. Putovao sam, nagledao se svega i svačega i onda sam u tim godinama poželio da imam nešto pored sebe, nekoga ko će da me voli”, izjavio je ranije,pišu Vijesti

Pejović sa suprugom ima tri kćerke – Magdalenu, Mariju i i Ivu.

Facebook komentari