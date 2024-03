ŠEJLA ZONIĆ: Rođena sam sa apsolutnim sluhom ili “Perfect pitch”, nisam se prijavila da se takmičim, već da pobijedim

Šejla je pokazala da je jedna od rijetkih pjevačica koja podjednako dobro izvodi i pop i folk žanr, a sada je otkrila i kako joj to polazi za rukom.

Ovo skoro niko ne zna! Rođena sam sa apsolutnim sluhom ili “Perfect pitch”, i to je bila tema mog magistarskog rada na Muzičkoj akademiji. Ukratko, to je talenat sa kojim sam se rodila i pomaže mi da dosta stvari u vezi muzike lakše i brže naučim– otkrila je Šejla nakon nastupa ove subote kada je nakon izjednačenog rezultata u duelu pjevala akapelu u kojoj je odnijela apsolutnu prednost.

Šejla ne krije da se za takmičenje prijavila zbog toga što želi da pobijedi, a svoju samouvjerenost temelji na iskustvu i talentu koji posjeduje.

Dugo mi je trebalo da shvatim da samo aplauz nije dovoljan da izgradim svoju karijeru. Uvijek sam išla na sve ili ništa, uz dozu raznih ograničenja. A sada, sada idem samo na sve! Nisam se prijavila na Grand da se takmičim, već da pobijedim, ali ne mislim isključivo na pobjedu kao „prvo mjesto“ već da imam oko sebe tim ljudi koji me poštuje i uvažava, sa kojima ću da gradim svoju karijeru uz obostrano zadovoljstvo. To je moja želja, a ja ću se truditi to da ostvarim. Imate apsolutno pravo da me podržite– rekla je ona.

Rijetko ko se u takmičenju „Zvezde Granda“ osmjeli da pjeva numere članova žirija, posebno Marije Šerifović koja je za mnoge takmičare strah i trepet. Ipak, za Šejlu to ne predstavlja nikakav problem,piše Nova.rs

To je veliki izazov, ali nekako ja kao da sam jedno s njenim pjesmama kad je u pitanju pop muzika. Poistovećujem se s njenim numerama, zaista. Čast mi je da pjevam ispred nje i moram da priznam da jeste bilo treme, iako ne djeluje baš tako zbog mog iskustva i prakse- rekla je Šejla.

Kako je zvučala Šejlina izvedba možete poslušati u videu ispod:

Facebook komentari