Dijeta uz koju je Nikolina Kovač SMRŠALA 40 KILA: Za njene muke sa kilažom malo ko zna

Naime, Nikolina koja je visoka 178 centimetara, tri mjeseca nakon drugog porođaja ima 64 kilograma.

Pjevačica je nakon prve i nakon druge trudnoće isto hranila, ali je ključna razlika između dijeta bila u količini obroka.

– I u prvoj i drugoj trudnoći ugojila sam se 20 kilograma – rekla je pjevačica Nikolina Kovač Kapor, koja je oba puta pobijedila višak. A iako je teško povjerovati da je ikada imala probleme sa kilažom, turbulencije sa kilogramima pratile su je i u tinejdžerskom dobu – rekla je ona za Blic ženu.

– Poslije prvog porođaja do idealne kilaže stigla sam za mjesec i po, ali sam narušila krvnu sliku i non stop sam se osjećala umorno. Poslije druge trudnoće odlučila sam da smršam na zdrav način… Nekoliko kilograma me sada dijeli od cilja, a ove posljednje kile se najteže tope. Ipak, najvažnije je biti istrajan i uporan – rekla je tada Nikolina.

Nikolina doručkuje ovsene pahuljice ili ovsenu kašu sa voćem kao što su mandarine, jagode, bobičasto voće i suvo grožđe.

Užina Nikoline Kovač koja joj je pomogla da smrša je uglavnom blendirano povrće ili sok. Najviše koristi cveklu, šargarepu i jabuku za zdravi miks.

Ručak Nikoline Kovač obuhvata salatu, zeleno lisnato povrće, zatim nemasne proteine kao što je pileće bijelo meso. Uvijek ruča salatu, a kada poželi da promijeni napravi grilovano povrće ili miks karfiola i brokolija, prenosi Blic.

Za večeru, Nikolina jede tunjevinu, grilovanu ribu, šarenu salatu sa šargarepom i rukolom, ili Cezar salatu. Koristi malo ulja i uvijek dodaje limunov sok.

Kada su u pitanju savjeti za dobar izgled, Nikolina kaže da voli brzi hod jer posle carskog reza nije željela da radi jake treninge.

Facebook komentari