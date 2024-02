Đorđe David otkrio nove detalje nakon jezive saobraćajke u kojoj je usmrtio ženu: I dalje nisam slobodan…

Nakon što je održao konferenciju za medije u kojoj je po prvi put govorio o svim detaljima nesretnog slučaja sa smrtnim ishodom u kojem je učestvovao, Đorđe David otvorio je dušu za Grand i ispričao do detalja kako se osjećao u prvim trenucima kada se nemili događaj desio, kao i šta je prvo učinio po povratku u Srbiju.

Šta si prvo uradio kada si došao u Srbiju nakon ovog nemilog događaja?

– Prvo sam naravno otišao da vidim dijte i da vidim Anu i uvjerim se da su one OK. To je nešto što je mene negde smirilo. I naravno, vidio sam se sa ljudima iz benda, tačnije sa Tomijem… Glupo zvuči, ali vidio sam se prije svega sa samim sobom. Apropo mog nekakvog duhhovnog stanja, jutro pošto sam se probudio u Beogradu, uleteo u nekakve stvari što se zovu skretanje pažnje: uključivanje mašine za suđe, uključivanje mašine za veš, menjanje pjeska Laletu (prim. aut mačoru), sječenje noktiju Laletu, otvaranje sandučeta da vidim šta je sa računima, šta treba da se plati, itd. Dogovaranje sa kandidatima kada će biti probe i naravno kontakt sa advokatima i sve ono što je moj zadatak šta treba dodatno da spremim kao podatke, odnosno činjenice koje treba da im dam. Počev od fotografija automobila, papir sa tim nekakvim tehničim pregledom koji je obavljen od strane Auto-moto saveza Makedonije i koji je kod mene. To znači da treba da odnesem advokatu u Makedoniju. A moj advokat ovde Nikola koji treba neke druge stvari da odradi i njih dvoje treba da budu u vezi. Takođe sa rediteljem apropo spota, a kontaktirao sam i ljude da vidim kada ćemo da napravimo nove fotografije.- nave je.

Koliko je bio emotivan susret sa kćerkom Stašom, da li si joj rekao šta se dogodilo?

– Ana joj je rekla ali nisam mnogo sebi dozvolio emocija u trenutku da dete ne bih zbunio, povredio ili bilo šta slično, jer ona ima 9 godina. Dobro smo se ispričali. Odmah smo imali svađu koju sam naravno ja iscenirao, raspravu oko nekih gluposti tipa zašto su patike toliko blatnjave. Onda ona nešto priča, a ja kažem ‘znači opet pokušavaš da me lažeš’, ‘Je l’ te neko dirao, je l’ ti neko uradio ovo ili ono’… Jednostavno i kao uvijek što radimo, volim tako da je pandrcam, što se žargonski ili starinski kaže, da je zadirkujem i da vidim kakva je u branjenju nekakvog svog stava. Naravno, seli smo poslije toga Ana i ja i razgovarali oko toga gde se i kako stvari odigravaju, šta su tekuće stvari koje treba da se dese. Strašno mi je bilo važno da vidim da je ona negdje u nekakvom normalnom stanju, jer Boga mi, prva tri-četiri dana kada sam čuo nju i Tomija, Đoleta i Dželu nije mi bilo svejedno. To mi je zapravo bilo najteže, to mi je najveći udarac bio, kada sam čuo koliko je njih pomjerilo nešto što mi se dogodilo, ali zaista ne mojom nepažnjom. Jednostavno ne želim nikome u životu da budem, a pogotovo ne najbližima, stvar ili osoba zbog koje će neko da pati. Da uradim stvari zbog koje će neko da pati. To nema šanse da radim bilo kome s namjerom, čak ni neprijateljima – ističe.

Da li si se u jednom trenutku kada si sleteo sa auto-puta uplašio za svoj život?

– Ne, nemaš ti vremena da razmišljaš o tome. Gledaš, kada sam s puta sleteo, da uradiš sve da pokušaš da ostaneš u jednom komadu. Ne razmišljaš da l’ ćeš poginuti, umrijeti ili bilo šta, nego razmišljam o tome da ne naletim na još nešto ili na još nekoga. Kada se automobil definitivno zaustavio dole, samo sam krenuo da razmišljam šta prvo treba da uradim… Pokupio sam dokumenta, uzeo sam novčanik, telefon, ključ od auta i pogledao da li još nešto treba da ponesem jer sam krenuo da razmišljam šta treba da imam uz sebe. Jer znam da sad slijedi uviđaj, sledi susret s organima reda, sa saobraćajcima, hitnom pomoći, uviđajcima, ljudima koji su inspektori ili iz tužilaštva. Mislim da sam uprkos svemu bio vrlo pribran. Sve ovo poslije toga je jednostavno lančana reakcija koja je potpuno normalna – tvrdi pjevač.

U tom stresu si izgubio i nekih 5 kilograma?

-To vidiš po kaišu. Jedeš ti sve normalno, ali jede te iznutra jer negde ti je jasno… Mislim da ne postoji razlika između indirektnog i direktnog. Važno je samo kada ti se desi da direktno ili indirektno budeš vinovnik zbog čega je neko život izgubio, a nisi imao namjeru, to je stvar koja dosta jede iznutra. I negdje te dezorijentiše i emotivno, a očigledno i fizički. Pokušaću da se u narednom periodu maksimalno posvetim sebi, da krenem na fizičke aktivnosti jer smatram da je to vrlo povezana stvar. Da je psihofizička energija stvar koja jedna bez druge ne ide. Mislim da je u ovom trenutku meni to jako važno. Pokušaću takođe da se vratim na neke klasike tipa Šekspira, na njega se često vraćam i često sam ga u životu pominjao, jer on je po meni možda i najveći prorok. U njegovim djelima možeš da nađeš svakojake stvari koje se dešavaju u 21. vijeku, koje su se dešavale i u 20. vijeku, a i dešavaće se – mišljenja je Đorđe David.

U svom obraćanju si rekao i da ćeš morati jednom mjesečno da odlaziš u Makedoniju?

– Tako je. To je nešto što je jednostavno u ovoj cijeloj proceduri uslovnost koja mora da se zadovolji. Kažu ljudi „‘dobio si dokumenta, slobodan si’, ne, ja se uopšte ne osjećam slobodnim. Ja ću se slobodnim u tom smislu osećati kada se taj proces završi. Neće se završiti za mesec dana, odmah da kažem, daj Bože da se završi za pola godine. On će trajati, ali tek kada taj proces bude završen gdje će se meni na papiru zvanično dati rješenje, daj Bože da ja nisam imao nikakvu odgovornost koju treba da snosim u svemu tome, ja ću se ako to tako bude doneto osećati slobodnim- kaže David.

