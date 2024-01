Prvi ples sa sinom Mariom: Marija Šerifović rastopila sve snimkom na društvenim mrežama

Popilarna pjevačica Marija Šerifović zabeležila je jedan emotivni trenutak sa svojim sinom i objavila na društvenim mrežama.

Marija je uzela sina u naručje i tako plesala sa njim.

„Moj prvi ples“, napisala je Šerifovićeva.

Maija je sinu pjevala jednu od najljepših balada „I want to know what love is“ dok je plesala sa njim.

U opisu je dodala i nadimak kojim zove sina, a to je Super Mario Šerifović. prenosi novi

Podsjetimo, Marija Šerifović je početkom decembra dobila sina Marija, kojeg je na svijet donijela surogat majka u Los Anđelesu.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari