OGLASIO SE SAŠA POPOVIĆ NAKON NESREĆE ĐORĐE DAVIDA: Čovjek nosi na duši ženu koja je preminula

Bivši direktor “Grand” produkcija Saša Popović čuo se sa Đorđem nakon saobraćajke te za medije otkrio detalje stravičnog događaja.

Čuli smo se odmah dok je bio na licu mjesta, zvao sam ga, sve mi je ispričao, više od toga ne znam. Rekao je da mora još nekoliko dana da ostane tamo zbog procedure. U onoj magli i onim uslovima je naletio na nešto što se već desilo. Vidim da mu je najteže, jer je žena preminula, piše express.

Nije bilo do toga ni što su ga ušivali, samo da je žena živa. Kaže da je totalna šteta njegovog automobila, ali ima puno prijatelja tamo u Makedoniji, Vranju, snaći će se za prijevoz do Beograda. Jedini problem je što čovjek nosi na duši ženu koja je preminula. Kako je i javni tužilac rekao, on je naletio iza krivine, već se taj sudar desio – rekao je Popović.

