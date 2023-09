Aleksandra Nikolić: Kada je Filip Car na mene trudnu nasrnuo htjela sam da ga prijavim policiji

Ona je u emisiji “Zadruga – narod pita” ispričala da ju je Filip navodno davio i čupao i da jednom incidentu u Crkvenici zna i njegov otac.

– Davio me je i čupao za kosu. Rekao je da je to u naletu strasti, ali sam ja počela da plačem. Kada je to vidio otrijeznio se i rekao mi je “Nisi me trebala nikada lagati”. Kad ti mene trudnu čupaš za kosu, htjela sam da ga prijavim. Plakala sam i kukala. Izbacio me je iz sobe. Otac njegov je pokušao da nas smiri. Plašila sam se njegovih reakcija – rekla je Aleksandra, pa dodala:

– U njemu sam vidjela cijeli svijet. Vjerio me je. Zna koliko sam ga voljela. Otići ću odavdje, ostavit ću telefon kod kuće. Kad čujem njegov glas ja se tresem, ne znam šta pričam. Te situacije su se dešavale jednom mjesečno i ja zaboravim na to. To je bila bolesna ljubav – pričala je vidno uznemirena Aleksandra Nikolić.

Facebook komentari