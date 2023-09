OVO SU SVI UČESNICI ELITE: 56 njih se bori za 250.000 €! SKANDALI odmah na startu, GEJ AFERE, SVAĐE, PRVE LJUBAVI… (VIDEO)

Voditeljski tim “Elite” čine Dušica Jakovljević, Darko Tanasijević, Ivana Šopić, kao i dva nova TV lica Maša Mihailović i Ana Radulović.

U rijaliti Elita ušlo je 56 takmičara!

06.03 – Prvo pismo stiglo je u Elitu

“Draga Elito, Velik šef vam je poželio u najlepši grad u zemlji. Najmlađi učesnik i najstariji učesnik izvući imena odabranih. Ostali učesnici ne smeju da ulaze u njihovu kuću. Moraju da prisustvuju svim pismima”, pisalo je u pismu, a onda je izvučeno 10 odabranih.

05.46 – Bojana Pavlović zadovoljna cimerima

Ona je poslednja, 56 takmičarka koja je ušla u Elitu. Od nje, kako je rekla, može očekivati sve i svašta.

05.41 – Boža Džons ulazi da se pokaže u boljem svetlu

05.38 – Fudbalski trener ženskaroš i kockar

Aleksandar Anđelkovića, fudbalski trener, ulazi u Elitu kako bi devojci koja mu je spakovala stvari i ostavila ispred vrata da je pogrešila.

“Godinu i po dana se ne kockam. Devojka s kojom sa bio dve godine saznala je za neku prošlost moju koju joj nisam rekao. Problem je što čovek živi u laži. Moj moto je da uđem u rijaliti da kažem svu istinu”, .

Pavle Milevski – Pablo je poznati DJ.

“Želeo bih da se pokažem u pravom svetlu jer dolazim iz normalne porodice.”

“Uzbuđen sam i jedva čekam sve da krene. Akcija ispod pokrivača je moguća, a želim da upoznam što više starleta.” – rekao je on.

05.25 – I njoj je Mensur dobar frajer

Sara Šljivar je odrasla u domu.

“Jako sam uzbuđena, vidi se po meni! Drago mi je što ću postati deo Elite. Sklopila sam par prijateljstava, družiš se sa kim si sličan” – rekla je Sara.

05.00 – Peta grupa pošla ka Beloj kući

04.57 – Ramiz Gusinac dolazi iz Novog Pazara

Oženio se posle 17 dana veze, sin i ćerka su ga podržali, u Elitu ulazi da ostvari sinu snove.

“Ekipa je odlična. Imamo mi našeg Uroša, koji je već zabiberio sve. Videćete. Za mene nema saveta, jer sam nepredvidiv, a očekujem dobar provod. Ekipa je bila vesela danas, umorni smo, ali smo se smejali celu noć”, rekao je Ramiz.

04.52 – Rođaka pokojnog Slavka Ćuruvije u rijalitiju

Vesna Čuruvija, socijalni radnik, novinarka i rođaka pokojnog Slavka Ćuruvije, ima tešku životnu priču, koja je otkrila da je izgubila unuka, kojeg je odgojila.

“Već je krenulo u karantinu i prisno i lepo. Ima vrlo interesantnih osoba”, rekla je Vesna.

04.46 – Uroš kreće na lov na muškarce u Eliti

Uroš Stanić, medicinski tehničar, radi sve transparentno. Trpeo je od cele moje porodice, od oca i majke, gazi preko svega samo da dođe do cilja.

“Smatram da gde god budem bio, snaći ću se. Ovo je tek početak, harizmatičan sam, imam mozak, imam lepotu… Ja se ne krijem, volim muškarce, starije muškarce. Volim Miću jer ima mozak”, rekao je Uriš.

04.42 – Prevarila muža, pa mu se vratila

Slađana Lazić Bošković, bivša rijaliti učesnica, prevarila je supruga u rijalitiju, razvela se od njega, ali su sad ponovo zajedno.

“Uvek sam iskrena, ušla sam u rijaliti kad smo se razveli. Tek posle razvoda smo počeli da živimo lepo. Videli smo da nema boljeg

04.38 – Bivši fudbaler ulazi zbog novca

Dragoljub Smiljanić Gaga iz Zemuna, bivši fudbaler, koji trenutno radi kao vozač, voli da putuje, a ima devojku koja je veoma ljubomorna. Veliki je Gastosov prijatelj.

“Gastos mi je dao savet da budem svoj”, rekao je Gaga.

04.33 – Sanjin Horvat ostaje veran devojci

Sanjin Horvat iz Rijeke je dve godine je u vezi, nije ga podržala, ali će se truditi da ostane veran.

“Ne planiram prostora da prevarim devojku. Ne može toliko ljudi da bude složna, ali većina su dobra”, rekao je Sanjin.

04.27 – Tamara ima velike ciljeve

Tamara Božović, predsednica Svetske organizacije Roma, veruje u čuda i Isusa Hrista.

“Samo upotrebljavam ono što me je Isus Hrist naučio u Svetom pismu”, rekla je Tamara.

04.19 – Lakić ne zna da li će ostati veran ženi

Nikola Lakić, bivši rijaliti učesnik, otkrio je ne zna da li će ostati veran ženi, koja ga podržava i poručila mu je da samo donese pare kući. To je ono što je rekao u najavi, ali već sad je promenio ploču.

“Ne bi mi oprostila prevaru, ne bi bilo fer da joj napravim tako nešto”, rekao je Nikola, koji je potom imitirao učesnike i voditelje rijalitija.

04.12 – Zvezda Granda sigurna da neće prevariti dečka

Anastasija Okolišan, pevačica, ima tremu.

“Tresem se od treme”.

04.06 – Rijaliti tata će ponovo da grmi

Lepi Mića, rijaliti tata, novo je učesnik rijalitija, čovek koji živi u rijalitiju.

“Videćemo, ne poznajem neke i ne mogu ništa da kažem. Nemam da pratim šta se piše. Meni nije jasno odabrani i neodabrani, odmah dolazi do raskola odmah”, malo je zbunjen Mića.

03.31 – Irina 2 Hot ne veruje u ljubav

Irina 2 Hot, bivša pevačica, voli da se druži i ne voli svađu. Možda ću da se branim na nemačkom.

“Ćerkica ima 12 godina i podržava me. Rekla mi je da se ne svađaš. Ne znam kako ću da se snađem. Dugo sam na estradi, bila sam popularna 90-ih, ali ne znam kako ću se snaći. Umem da budem nezgodna, iako nisam svađalica”, otkrila je Irina.

03.27 – Ona pre braka ne da nikom

Vivijen Kurtović otkrila je pre braka ne da se muškarcu.

“Očekujte neočekivano od mene. Imam francusko ima, ali sam odrasla ovde. Ulazim slobodna, ali sam se udala u Braku na neviđeno, a sad sam razvedena”, rekla je Vivien.

03.22 – Đetić traži nevinu ženu

Nikola Bukelić, bivši fudvaler, rekao je da živi od kriminala, bavio se po Holandiji svakakvim poslom, poštenim i nepoštenim.

“Prvo što ću da uradim jeste da počistim sto, koliko sam gladna”, rekao je Nikola.

Stefani iz Smedereva ulazi da se pronađe i da se bavi voditeljstvom. Sa ocem nije u kontaktu, a mama je podržava.

“Imam jednog brata, tri sestre i sad je mama ponovo trudna”, otkrila je Stefani.

Damir Ramović iz Podgorice, sarađiva je sa mnogim muzičarima, sa Kikijem Lesandrićem.

“Prvi put te vidim uživo, i veoma lepo izgledaš”, uputio je kompliment Dušici.

“Od mene možete da očekujete pesmu i druženje”, dodao je Damir.

Teodora Radojičić trenutno uživa u životu. Imala je filmski život. Bila je u zatvoru u Austriji.

Teodora Radojčic ce pokazati svoje pravo lice i rešiti svih predrasuda

“Želim da pokažem da nije bitno samo to crno, već da se treba boriti za bolje sutra. Da svako ima pravo na novu šansu. Uvek ću se truditi da samo pozitivne stvari izađu iz crne priče”, rekla je Teodora.

Politički analitičar ulazi spreman za ljubav

Slobodan Josipović misli da i obrazovni ljudi mogu da budu u rijalitiju i da se igraju.

“Svi su veoma zanimljivi, formirani ljudi, mislim da je pravi izbor ljudi za ovo što se zove Elita. Verovatno će doći do razlike u mišljenju, a svi komflikti će se rešavati rečima”, rekao je Slobodan.

02.58 – životna priča Tijane Dimitrijević

Tijana Dimitrijević ima veoma tešku životnu priču. Nju je otac, koji je mnogo vremena proveo u zatvoru, koji je pokušao da je siluje.

“Imala sam mnogo teško detinjstvo, pogotovo to što to doživiš od svog roditelja. Ja sam borac, a svojoj deci ću da probam sve da omogućim. A u Eliti ću se truditi maksimalno”, rekla je Tijana.

Bora Terzić već se ljubio sa cimerkom Milica i to u karantinu.

“Ne znam da li smo sad momak i devojka. Ljubili smo se, filmski smo se ljubili, grlili smo se. Svašta se dešava u karantinu. Bilo je i muških…”, otkrtio je Bora.

Jasmina Ana, spisateljica i bivša učesnica Farme, ulazi bez predrasuda.

“Iz takta me može da izbaci neko prost, a nema ništa da pokaže. Ne znam da li ih ima ovde. Mislim da ću dati pametan savet devojkama, budući da sam napisala knjigu o elitnoj prostituciji”, rekla je Jasmina Ana.

Dušan Tomić Šan ulazi u Elitu kao slobodan, a već je bacio oko na Jovanu.

“Samo malo smo pričali u karantinu. Sviđa mi se”, priznao je Šan.

Jovana Bjelović, tatu-artist, ulazi u Elitu zbog popularnosti.

“Nisam više u vezi. Bila sam u vezi tri meseca i raskinuli smo”, otkrila je Jovana što je nasmejalo Janjuša.

Marija Malivuk, Pinkova zvezda, imala je tešku saobraćajnu nesreću, bila je na ivici života i smrti, ali je sada jača nego ikada. Zbog svoje troje dece se izborila.

“Gde sam ja, tu je muzika”, rekla je Marija.

David Romano Čuburac je malo umoran, imao je težak dan.

“Sima, moj drug, bio je nenormalno zaljubljen u tebe kad smo imali šesnaest godina”, otkrio je Dušici Čuburac.

“U Elitu ulazim da pokažem narodu da nešto može da se uradi od života. Sad sam arhitekta, studirao sam u Engleskoj, u vezi sam sa lepom ženom iz Hrvatske, koja je grofica”, otkrio je David.

Danijela Dujković, fudbaler, otkrio je da voli zauzete devojke, a Požgaj je otkrio da je bacio oko na Anitu Tomić.

Irena Špirić radi na benzinskoj stanici i voli da se druži. Irena je preblizu sela pored Janjuša koji se odmah pomerio jer se uplašio da mu žena još nije zaspala. I njoj se sviđa Mensur.

Influenserka Teodora Delić iz Gornjeg Milanovca već se zakačila sa Janjuša koji je odmah počeo da joj dobacuje, jer je ostavila dečka zbog Elite.

“Možeš li da ne dobacuješ”, odmah mu Teodora odgovorila.

“Tebe bi svaki muškarac poželeo. Devojka svaka čast, samo treba da se ponaša”, rekao je Janjuš.

“Svake godine dobijam šansu, a sad ćemo da vidimo. Jedva čekam da vidim šta nas čeka”, rekao je Janjuš.

Janjuš diže Maju Marinković u nebesa

“Biću iskren. Nikada nisam dobio ovakvu podršku. Moji najbliži, moja žena, ovaj put mi je konačno podrška. Uopšte nisam bio generalno dobar, a kad smo bili zajedno dobar. Ovih zadnjih mesec dana otkako smo rešili neki novi početak, malo sam se smirio. Jedva čekam da prođe ovih deset meseci”, iskren je Janjuš.

01.16 – Nepredvidiva faca iz kazina

Milica Veličković radi u kazinu i ušla je u Elitu kako bi promenila posao.

Aleksandar Požgaj, koji je već učestvovao u rijalitiju, otkrio je da je tumor testisa.

“Nervozan sam. Ovo što sam video, malo sam se uplašio, ali ne za sebe, već tu plejadu ljudi koji su ušli me je zabrinuli. Veoma su labilni, već misle da napuste Elitu… Razmišljaju šta će da jedu, gde će da spavaju i labilni su”, otkrio je Aleksandar.

Vanja Živić, fitnest-instruktorka, obećala je da se niko neće dobro provesti ako je neko u Eliti bude dirao. Deset godina je bila u vezi, a u Elitu ulazi sama. Vanja je fan rijalitija.

Budući da je Vanja poznaje Matoru, Anita je odmah rekla da je ljubomorna na nju.

Anđela Šparavalo iz Aranđelovca bavi se humanitarnim radom i voli deci.

“Mama i tata nisu bili baš da uđem, majka nije znala da su me zvali. Kad sam joj rekla da sam potpisala, samo se plašim babe, a mama je plakala”, ispričala je Anđela.

“Skontala sam se sa Slađom, i sa Jovanom, ona mi je nekako slatka”, rekla je Anđela.

“Zauzeta sam, ali ne verujem njemu, prosto ne verujem muškarcima. Ne verujem da će me čekati. Dečko je sa Zlatibora, mesec dana smo zajedno i rekao mi je da ne ulazim. Izgleda on meni ne veruje”, ispričala je Slađana Lazić Poršalina.

“Mensur je mnogo zgodan, fatalan je. Pričala sam sa Milicom, rekla mi je samo da je fatalan”, otkrila je Poršalina.

Dragana Sretenović, tiktokerka sa nadimkom Ledi Di, ne želi da joj se dogodi ljubav u Eliti, jer je mnogo ljubomorna. Ona se porodila sa 17 godina.

Scenograf Nemanja Gačić, koji je sarađivao sa najvećim estradnim imenima, voleo bi da bude baš kao što je i napolju, a dve godine nije bio u vezi.

“Meni se sviđela udata Anita, sviđa mi se njena energija. Imaš lepu suprugu, Matora”, otkrio je Nemanja.

“Najviše se svađamo oko Džordža, i medeni mesec i prva bračna noć”, prvo je rekla Matora.

Anita Tomić, koja se letos venčala sa Jovanom Tomić Matorom, obećala je da će se lepo ponašati. Tomićka je zasenila u žutoj uskoj haljini.

“Imam tremu jer sam sad udata. Ispratila me je svekrva, ona je najdivnija na svetu. Niko nije verovala u našu ljubav”, rekla je Anita.

“Jovana ima zabranu da priča sa devojkama. Kad sam ja tu, može, kad nisam distanca. Nije do Jovane, ali ne verujem u druge devojke. Verujemo jedna drugoj”, rekla je Tomićka.

Prvi učesnici Elite upoznali su se sa robotom psom Milisavom.



Luka Majčicu, estradni menadžer, za sebe je rekao da je kockar i veliki švaler.

“Razveo sam se zbog njene ljubomore, ali smo dobri prijatelji”, rekao je Luka.

Jovanu Cvijanović prevario je poznati reper i ostavio je. Posle toga ju je blokirao na sve brojeve. On je nju mentalno zlostavljao.

“Razbolila sam se”, ispričala je Jovana.

Mensur Ajdarpašić sledeći je učesnik, a ovaj put je obećao da se neće zaljubiti.

“Skoro sam izašao iz jedne veze, ali sam i dalje emotivno zauzet. Generalno, mislim da sam grešio kod izbora devojaka i tako praviš greške”.

Prvi učesnici razgovaraju sa Šopićkom, kojima se obratila Leposava. Potom su ušli u Belu kuću, koja je potpuno renovirana. Odmah su krenuli u obilazak oduševljeni novim izgledom. Miljana je odmah sela pred ogledalo u šminkernici. Darko Tanasijević je prvu grupu odmah odveo u novu kuću.

“U ovoj kući će živeti desetoro odabranih a ko će to biti saznaćete malo kasnije, tako da svoje krevete u starom delu kuće rezervišite”, objasnio je Darko takmičarima.

Dario Radomirović ima veoma komlikovan ljubavni život. “Oženio sam se zbog papira, zbog poslovno. Dve žene su me polušale da ubiju. Gurnula me je sa terase, ljubomorna žena, sa četvrtog sprata i visio sam”, ispričao je Dario, a drugi put je trovan.

“Otrov u vodi, nije mi bilo dobro. Imam prokletstvo sa ljubomornim ženama”, otkrio je.



Sneža Jovičić, bivša učesnica rijalitija Parovi, ne ulazi sama već sa verenikom.

“Nisam se kačila kao što su se neki kačili napolje kako bi bila u Elitu. Ja sam bila u finalu”, rekala je Snežana, koja je odmah napala Miljanu, a Kulićka joj nije ostala dužna.

“Ja tebe ne poznajem, ne sećam se uopšte tebe”, odbrusila joj je Miljana.

Nenad Macanović, bivši dečko Miljane Kulić, ušao je odmah posle Nišlijke. Kad je ušao Bebica Miljana se nije htela pozdraviti sa njim, a potom mu nije dala da govori

– Došao sam u Beograd da završim neke obaveze i tek sam onda video šta se sve dešava. Nisu joj uzeli porodičnu pljosku, pa je sada ovakva – uzvratio je Macanović žestoko.

Dušica je zatražila da Miljana stane pored Miroslava da vidi kakav bi bili par, a Nišlijka je odmah zaplesala pored njega.

“Više ništa ne pričam, dela su bitna. Umela sam mnogo da lažem, kada sam bila u ljubavnim odnosima. Lagala sam jer sam se stidela sama sebe”, rekla je Kulićka, koja je spomenula i Ivana, Zolu, a Bebici nije htela da pomene ime.

“Neće biti s*ksa”, obećala je Kulićka.

Milena Kačevenda ušla je u Elitu.

“Biće jako zanimljivo. Mislim da imam šta da pokažem. Ja sam zaista bila prijatelj do kraja, sve bih uradila ponovo. Ona nije bila zahvalna. U celoj priči nisam sama, hvala vam na prilici što učestujem na ovakvom projektu. Sve ću otkriti. Nisam htela da što sam branila da moram da pljujem. Ja branim svoje prijatelje do kraja. Ne uzlazim iz osvete i ova prilika je naglada. Neka vrata su se zatvorila, druga su se otvorila”, rekla je Kačevenda.

Bogdan Ilić ulazi slobodan u Elitu i očekuje da će da nađe ljubav u rijalitiju.

“Teks “Ivana Šopić” sam napisao pre tri godine, a tek sam objavio. Malo je perverzna, ali ja nju poštuje”, rekao je Bogdan, koji bi želeo da upozna Staniju Dobrojević, koji je šokiran što je starleta otela muža Ameli koja ulazi u Elitu.

22.14 – Miona Jovanović spremna

Sledeća učesnica je Miona Jovanović koja je bila u Zadruzi 3.

“Bila sam u Zadruzi 3 nesnađena, povučena, sklanjala sam se nebitnim ljudima”, rekla je Miona, koja je zauzeta i velika joj je podrška.

22.08 – Od njega estrada neće mirno spavati

Treći učesnik koji ulazi u Elitu je Marko Đedović.

“Super sam, čekam da se uđem. Imam mnoge stvari, dobićemo odgovore za sva pitanja”, obećao je Đedović, a pre svega je spomenuo Dejana Dragojevića.



Miroslav Mileusnić je igrao za Crvenu zvezdu.

“Slobodan sam. Planiram da pobedim. Moj moto nema kalkulacije do dominacije”, rekao je Miroslav.



Amela Ahmić je tiktokerka, koju je suprug prevario. Posle tri godine muž je prevario sa Stanijom Dobrojević pre mesec dana.

“Samo me je nazvao da dođem i pokupim svoje stvari. On se predstavlja kao lažni milioner, a njegovi su podstanari, nema on ni kuće ni auta. Mi smo živeli u iznajmljenoj kući u Austriji. On me je nazvao i rekao da se zaljubio. Nikako nisam mogla da odgonetnem ko je. Samo mi je rekao da dođem po stvari u Austriji. On je otišao je u Majami. Prevari me je sa Stanijom Dobrojević pre mesec dana. Oni su trenutno Crnoj Gori, u Budvi, u hotelu gde smo bili zajedno kao porodica. On je lažan čovek. I austijske novine su objavile da je on prevarant. Prošla sam pakao. On je veliki prevarant – ispričala je Amela.

Postoji i kuća za odabrane, njih desetoro. Sve je pod konac, luksuzno i komforno.



Voditelji su ušli u Belu kuću koja je dobila novo ruho. Renovirano je kupatilo, ima više tuš-kabina i WC šolja, kao i nova kuhinja. A devojke će biti oduševljeni jer imaju i šminkernicu.

Miljana Kulić u bekstejdžu je bila besna, nije ispuštala cigaretu. Potpuno je besna na sedmu sile.

– U gužvi sam i imam malo vremena. Smirila sam se. Nisam prepotenta, ja sam samo zvezda na zemlji – rekla je Miljana.

– Imaće dve takmičarske ekipe. Tu je i Milisav (robot). Jedna ekipa će imati 40 članova, a druga 10, zvaće se Elita elite. Imaće posebnu kuću, sve je urađeno posebno za njih. Imaćemo taj takmičarski duh. Leposava će dobiti novu haljinu. Leposava će biti njihov šef. Pomagaće da imaju stabilne odnos. Ali to je robot, kao i Milisav – rekao je Željko Mitrović.

21.15 – Željko Mitrović, Aleksandra Nikolić i voditelji “Elite” stigli su ispred palate “Milenija”, a potom ušli u gondolu. Željko ih je provozao po jezeru i zastao do statue Lorenca di Medičija, kome se tradionalno obratio kao svojoj inspiraciji i zapalio baklju. Potom je dirigovao orkestrom i tako otvorio novi rijaliti. Željko je potom otišao do orkestra i počeo je da diriguje, a bivši zadrugar Mirko Gavrić je zapevao himnu “Elite”, preradu pesme “Princ Ali” iz Diznijevog crtaća Aladin!



Posle razgovora sa robotom Leposavom, Željko Mitrović je sa imanja odleteo dronom. Potom je sa voditeljima i Aleksandra Nikollić, bivšom pobednicom, ušao u rols-rojs i odvezao se.

“Dobro veče svima koji ste želeli da se nastavi rijaliti. Dobro došli u Elitu, u najsmejli i najskuplji rijaliti program. Prvi u Elitu je zakoračio Željko Mitrović koji je razgovarao sa robotom Leposavom.

Voditelji su pristigli i svima pokazali odevne kombinacije za ovu veličanstvenu noć. Svi blistaju i izgledaju kao da su sišli sa modnih pista. Dušica Jakovljević se pojavila sa roze kosom, Darko se odlučio za letnji stajling, dok je nova Maša pozirala u poslovnoj odevnoj kombinacinji.



Među najavljenim učesnicima Elite su Milena Kačavenda, Marko Đedović, Mensur Ajdarpašić, Politički analitičar i ekonomista, Slobodan Josipović, a u karantinu su noć proveli Danijel Dujkovića, Tamara Božović, Jovanu Bijelović, Sara Šljivar, Manuel Marušić, Nikola Lakić, Vanja Živić, Teodora Delić, Irina 2 Hoot, Uroš Stanić, Slobodan Josipović, Luka Mašo…

Za potrebe “Elite”, zgrade u Šimanovcima potpuno je renovirano. Imanje na kom su prethodnih šest sezona boravili rijaliti učesnici dobolo je nove tonove, a tim arhitekata, scenografa i enterijerista preuredili su svako kutak imanja, koje je oplemenjeno potpuno novim građevinama i prostorijama, dok neke zgrade koje su bile ranije sad drugačije izgledaju, a neke su dobile sasvim drugačiju namenu.

Facebook komentari