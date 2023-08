DA LI JE MOGUĆE DA OTAC OVO IZGOVORI? Na društvenim mrežama komentirao izgled svojih kćerki

Youtuberke Anđela i Nađa Đorđević našle su se u središtu interesovanja javnosti prije nekoliko mjeseci nakon što je njihov otac Zoran Đorđević obavijestio pratioce na Youtube-u da su njegove kćerke nestale, da bi se naposlijetku ispostavilo da su ga napustile, ruku pod ruku sa njegovom suprugom.

On je svoj život nastavio dalje, iselio se iz porodične kuće, a sada je šokirao javnost kada je u live-u, na krajnje neumjesan način, komentirao izgled svojih kćerki.

– Anđela je lijepa kao lutka, kao lutka lijepa, ljepša od Nađe tri puta. Nađa je kao djevojčica bila zgodna dok je trenirala gimnastiku. I ona je meni lijepa, ja ih volim obje, ali je bila zgodna – govorio je Zoran Đorđević što je korisnike mreža šokiralo, pa su osudili ovaj njegov potez:

– Šta nije u redu sa ovim čovjekom?! Molim, šta je ovo?, Kakav je ovo otac?, Je l’ te stid da pričaš tako o kćerkama? – nizali su se komentari.

Podsjetimo, Zoran je svojevremeno, između ostalog, poručio da je “mrtav za njih”, kao i da će “izbaciti njihove stvari na ulicu”.

– Kada želite da napustite porodicu i nestanete, kao što ste vi uradile meni, morate da budete spremi da očistite sve za vama. Ne može i jare i pare. Anđelina i Nađina ideja jeste bila da se otvori Youtube kanal, taj kanal sam ja otvorio, jer su one bile maloljetne. Ja sam ugovor potpisao i prvih 30.000 eura u marketing sam uložio ja. Niko od nas nije znao da će one od toga da zarađuju. Kada su ozbiljan novac zaradile, pitao sam ih čime žele da se bave, a one su rekle da hoće da im to bude posao. Tada sam im rekao da moraju time ozbiljno se posvete – ispričao je nedavno Zoran i dodao:

– Plaćao sam stan i ja sam garant za nekretninu u Nici, ali ne znam da li su one tamo. Izašao sam sa jednom malom torbicom i uzeo stan u Parizu. Kuću vam ostavljam. Imate rok između 15. decembra i 1. januara da uzmete sve što želite, poslije toga bit ću prinuđen da sve izbacim prije nego što budem predao kuću, piše Espreso.

