SANDRA AFRIKA PRETUKLA MAJU?! Bacila je sa jahte i počupala joj nadogradnju – letjelo perje zbog muškarca?

Maja Marinković nedavno je odmor provela na crnogorskom primorju. Tokom ljetovanja na društvenim mrežama je objavljivala fotografije na kojima se vidi da uživa na skupocijenoj jahti.

Sada se u domaćim medijima pojavila vijest da je Maja navodno bila na jahti koju posjeduje Sandra Afrika. Kako prenosi “Skandal” navodno je došlo do fizičkog obračuna među njima i pjevačica je navodno Maji počupala nadogradnju i gurnula je u more. Ovaj incident se navodno dogodio blizu obale gdje je jahta bila usidrena, pa se bivša zadrugarka brzo izvukla iz ove situacije.

Ovaj haos se navodno dogodio nakon što je u domaćim medijima odjeknula vijest da se nešto dešava između Maje i Sandrinog bivšeg dečka, Aleksandra Moskovljevića Mikiše. Ova vijest je osvanula u medijima nakon što je Maja objavljivala fotografije na jahti.

Sandra je ovo shvatila kao porovkaciju pa je navodno htjela da se obračuna sa Majom i bivšim dečkom. Maja se našla na jednom njenom nastupu, nakon kojeg je Sandra prišla do separea i navodno napravila incident. Tada je Maja ostala u separeu, a Sandra je otišla da se raspravi sa svojim bivšim dečkom.

Potom je Mikiša zamolio Maju da plasira informaciju u medije da ima novog dečka i tada se podigla prašina u javnosti o njenom odnosu sa Desingericom. Međutim, retko ko je povjerovao u tu priču s obzirom na to da je reper oženjen i ima dijete.

Sandra je navodno riješila da uzme stvar u svoje ruke i da sama riješi situaciju.

– Sandra je sačekala da dobije info kada se Maja ukrca na jahtu. Čim je to čula, spakovala se i odmah se uputila do plaže, a onda je završila to što je imala. Šta treba da vam pričam kada sve znate. Pa Maja je plakala i nije joj bilo dobro. Vi ne znate kako izgleda kada Sandra poludi. Ona će da da život i posljednji dinar ako je neko super sa njom, ali ako je neko pravi budalom, e taj neće dobro da prođe. To je njen temperament – prepričava izvor za “Scandal”.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari