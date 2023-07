MAJA I BILAL NAPUSTILI SRBIJU – Nakon SKANDALA NA PINKU, otpratili se sa Instagrama, pa pobjegli iz Beograda: EVO GDJE SE SADA NALAZE

Brajlović je udario na televiziju Pink, te optužio da je sve izrečeno laž.

– Sve što je izgovoreno na moj račun od strane voditelja, lažnih gledalaca što zovu, ovih i onih, apsolutna je laž! Iz emisije u emisiju me pokušavaju spustiti i poniziti, da je to toliko providno da ne treba ni da komentarišem – započeo je Brajlović svoju verziju priče, vidno bijesan.

– Ovo što sada predstavljaju da ja ljubomorišem i pravim scenu zbog nakakvog klipa je njihovo sr*anje i laž. Problem je nastao nakon što mi nisu dozvolili da se uključim u program i da napokon neko čuje neku pametnu – nastavio je da bjesni Bilal zaboravljajući koliko puta je produkcija tolerisala njegove ispade.

– Ni nakon toliko pljuvačine na mene i ponižavanja nisu bili dostojni da mi daju 2, 3 minute da se odbranim, ali pazite šta sam rekao. Odlučiću kada i gdje ću iznijeti apsolutno sve, cijelu istinu pa vas onda 1.000 lažnih poziva neće oprati – napisao je Bilal Brajlović

Maja Marinković se potom oglasila na svom Instagramu, izvinjavajući se javno Pinku i produkciji što je napustila studio, a potom se ograđujući uz riječi da ona ne podržava izjavu njenog dečka Bilala:

– Ovim putem želim javno da se izvinim televiziji Pink i svim gledaocima koji mi godinama ukazuju povjerenje. Jako mi je žao što sam dopustila sinoć da mi se desi onakva situacija, da me neko ucjenjuje da napustim emisiju, sama sam kriva što sam to dopustila. Pink je moja kuća i ljudi koji mene godinama poštuju. Još jednom se javno izvinjavam. Ja ne učestvujem u tome što Bilal priča i iznosi onakve stvari, to ja nikada nisam podržala niti delim isto mišljenje sa njim – napisala je Maja.

Nakon ovog haosa, ljubavni par se otpratio sa društvenih mreža, što je pokrenulo spekulacije da su nakon skandala i raskinuli.

Sada je Maja objavila Instagram stori iz porodičnog restorana Brajlovića, te tagovala i Bilala, što bi reklo da su Marinkovićeva i Brajlović ipak u ljubavi i da su se nakon haosa kada je Maja napustila emisiju ipak pomirili.

Maja Marinković se oglasila preko voditeljke Ivane Šopić u tokom emisije “Narod pita” kada je pobjednica šeste sezone Zadruge, Aleksandra Nikolić izjavila da je njenom dečku, Filipu Caru baš Maja slala poruke preko nepoznatih brojeva iako je u vezi sa Bilalom Brajlovićem.

Ovo je šokiralo Maju, te se oglasila u emisiji preko voditeljke, a sada je objavila i svoju poruku putem društvene mreže Instagram:

– Moja poruka sinoć glasila je tačno ovako: “Vidim da debeli vepar tvrdi da sam ja njega zvala i slala poruke sa mog broja, slobodno može da ih pokaže. Znam samo da je isto to pričao i za Dalilu, pa se ispostavilo da je obrnuta situacija. Ja sam sa Bilalom 24/7, to za poruke je apsolutna laž” – napisala je između ostalog Maja, a potom je nastavila na račun Aleksandre Nikolić. prenosi novi

