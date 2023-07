EVO KOJI POSAO JE MARIJA ŠERIFOVIĆ NAŠLA MUSTAFI! Ulični svirač nikad sretniji: “Više se ne brinem da li ću imati novac…”

Marija je Mustafi sredila stambeno pitanje, te mu platila kiriju za godinu dana kao i tri obraka dnevno u obližnjem restoranu, nakon čega mu je zajedno sa gradonačelnikom pronašla posao u Zenici, gdje će sređivati bazene.

Na internetu je objavljen snimak koji pokazuje kako izgleda jedan Mustafin radni dan, a kako je on istakao, i te kako je zadovoljan.

-Radim sve. Kad je gužva ima više posla, ali zadovoljan sam. Nije mi dosadno. Sretan sam sada hvala Bogu. Neki su mi pisali da ne želim da radim, ali to nije istina, samo da je pošten posao i to je to. Lijepo mi je, ne razmišljam da li ću zaraditi dovoljno i imati za sebe, znam da me čeka plata za mjesec dana – istakao je on.

Podsjetimo, Mustafina životna priča veoma je teška. Kao sedmogodišnji dječak ostao je bez roditelja, a ljudi koji su vodili brigu o njemu su ga od malih nogu primoravali da zarađuje. Tako je ulični svirač izgubio pravo na sretno i bezbrižno djetinjstvo, ali i pravo na školovanje, zbog čega sada plaća cijenu. prenosi novi

