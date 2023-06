Pjevačica Goca Tržan tokom gostovanja u emisiji Ami G šou dobila je pitanje koje nije očekivala, prenosi Telegraf.rs.

Naime Ognjen je za svoje goste pripremio nezgodna pitanja, koja su ih preznojila.

– Da li bi radije osrednji se*s ili na svakih šest meseci?

– To nije pitanje za mene. Koga pitaš ti to? Zašto mene pitaš to? Da li si normalan – pitala je Goca Tržan.

– Pa kao što mene pita uvijek da li imam dečka – dodala je Milica.

– Ne želim, pitaj nekog drugog – odbrusila je Goca.

