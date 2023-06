OKRŠAJ ZOLE I TAKIJA U EMISIJI! Lazar izgorio: “Udario si nisko, ne diraj me!” Pokazao dokaze protiv Majinog oca

– Ja sam trenutno na njivi, pojeli su me komarci. Samo da kažem dvije riječi o Slađi. O njoj imam sve najljepše i o njenoj porodici, upoznao sam je prošle godine kod frizera i zamolio sam je da Maji ponese sve jakne. O njoj sve najljepše, fina i kulturna, bila je veliki prijatelj. Ja se šalim sa djevojkama, ništa ozbiljno. Imam ozbiljnu vezu, druge djevojke me ne zanimaju – govorio je Taki.

– Nije šala da staviš onako ruku na butine – dodao je Zola, a zatim pokazao sliku kao dokaz da su Slađa i Taki bili baš prisni.

– Nemam loše namjere. Moja djevojka je modernih shvatanja, na splavu je sad došlo 50 djevojaka da se slikaju sa mnom, grle me i ljube. Ja ne znam šta se dešava u studiju, ja sam u izlasku. Mene povezuju sa Majinim drugaricama, ugovori, a to su gluposti. To je da me ne bi namjestile za neke stvari, bolje da potipše na vrijeme. Zola je bio korektan prema Maji, ja ga ne napadam – dodao je Marinković.

Kako korektan kad je Anđeli rekao da je Maju sredila i svaka joj čast, a to je za svaku osudu – dodala je Šopićka.

– Ti si meni rekao da mi ništa ne zamjeraš jer sam odrastao sa jednim roditeljem, udario si me nisko. Ne diraj me, ne diram te. Ja sam se čuo sa njima, nešto smo pričali – dodao je Zola. prenosi novi

– Ja to nisam vidio i ne podržavam bilo kakav vid nasilja – poručio je Taki.

– Taki, hvala ti najljepše što si se javio – rekla je Slađa.

– Slađo, kako bi se osjećala da ti cijeli dan stižu slike? – pitao je Zola.

– Ja bih tebi vjerovala – odgovorila je Slađa.

