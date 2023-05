“OSTAJETE BEZ HONORARA!” Željko Mitrović saopštio nova pravila u Bijeloj kući – ovo ne smije ni da im padne na pamet

Na početku razgovora, Veliki šef im je objasnio kakve dvije velike tragedije su zadesile Srbiju. Željko Mitrović je predočio zadrugarima da ukoliko uđu u bilo kakav fizički okršaj da će momentalno biti diskvalifikovani.

Ono što od vas očekujem, imate još manje od dva meseca. Glupo je da honorari koje ste zaslužili za ovih šest, sedam, osam meseci padnu zbog toga što ćemo danas se dogovoriti i dolazim do tih odluka, a to je da će tolerancija za fizički kontakt, koji bi mogao da se nazove nasiljem, biti nulta, apsolutno nulta i nema ljutnje. Znači, propada vam ceo honorar, a imate još samo dva meseca. Mogu i da vas zamolim za jednu drugu stvar a to je da vaše sukobe, koji su prirodna stvar jer je ovaj rijaliti šou zamišljen kao šou, ja kao tvorac sam ga tako zamislio da ljubavno emotivni odnosi treba da budu noseća kategorija i da na toj platformi se grade odnosi, pa i sukobi, ali koji su prihvatljivi za širu javnost i širi televizijski auditorijum – otkrio je Željko Mitrović, te je nastavio:

– Previše psovanja, previše svega i to gledaoci na nacionalnoj televiziji ne vide jer je sve to bipovano i blurovano, ali i to malo nervira. Nervira obične gledaoce jer je stalno bip i blur i više ima bipa nego teksta. Ovo drugo je molba i to molba koja ne bi trebalo da bude krajnost. Ne treba da se pretvorite u fikuse, to bi bilo negledljivo. S druge strane, da nađete meru i da se predstavite u onom obliku u kome bi svako ko je pomenuo Zadrugu u prethodnih deset dana, bio postiđen – rekao je vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

