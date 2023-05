DEJAN DRAGOJEVIĆ OPLEO PO HUSI I EMINI MUJIĆ: Da padnu ispred mene ne bih im pomogao

Premda se sa islamom upoznao posredstvom bivše supruge Dalile Dragojević, njene majke Emine Mujić i njenog oca Huse Mujića, danas ne želi ni da čuje za njih.

-Ma ne interesuje me. Ja sam rekao, što se tiče te grupacije mama, tata i pas i kravata, to me ne zanima. Znači, to sam rekao, stroga distanca. Ja sada kažem, postoje tačno ljudi u životu koje sam upoznao, da padnu ispred mene ne bih pomogao uopšte, samo bih prošao pored – istakao je Dejan.

-Ma šta me briga. Ja sam pričao, uradio sam sve što je moglo na vrijeme da se uradi. Ja sam napravio sra… na početku rijalitija koje sam napravio, ali mi je kasnije to dobro donijelo. Rekao sam u tom trenutku kada se svega otarasim, džaba, druže, ne vrijedi ništa niti me interesuje ni zanima – dodao je Dragojević. prenosi glamblam

