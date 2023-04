Ivana Selakov otkrila na koju destinaciju se nikada neće vratiti

Pjevačica Ivana Selakov i njen suprug Peđa Mirković strastveni su ljubitelji putovanja, a tu ljubav prenijeli su i na kćerku Krunu koja ih danas prati u stopu. Iako voli da posjećuje daleke i egzotične destinacije sa jedne je pobjegla već treći dan, a razlog je urnebesan.

– U Šri Lanku više ne bih, previše mi je divlja, nisam se lijepo ni okupala. Volim da me nešto sjeća na to mesto, ili dobra hrana ili dobro more, dobri ljudi, a tamo mi ništa specijalno nije bilo – zaključila je Selakov

Ivana i njen suprug upoznali su se prije 15 godina preko Facebooka, a iako su dobili kćerku, par ne planira da stane na ludi kamen.

– Papira neće biti i što bi sad mijenjali kad smo sve uradili, najbitniju stvar smo uradili, imamo dijete. Nema potrebe niti imam sad neku želju da to organizujem, imam sad neke potpuno druge prioritete. Dobro nam je, funkcionišemo, obilježili smo 15 godina zajedničkog života, mislim da je to jedan ozbiljan staž sa papirom ili bez, tako da u današnje vrijeme je uspijeh i 15 godina opstati sa zajedno – ispričala je nedavno Ivana za Grand.

