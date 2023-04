PREKID EMISIJE! “sramota, neću da slušam ovo!” Ceca napušta studio, haos u “Zvezdama granda”

Anastasija Okolišan Kiselica i Semir Džanković nastupili su sinoć kao peti duel u još jednoj epizodi takmičenja “Zvezde Granda”.

Međutim, nastao je opšti haos u žiriju, kada je Svetlana Ceca Ražntović reagovala, što neki nisu glasali, te da gledaju samo mane takmičara, a da im ne daju bodove za trud, kak bi ih podsstakli da napreduju.

Oboje su osvojili po pet glasova i ponovo će večeras nastupiti u baražu. Ovakvo glasanje posebno je pogodilo Cecu koja je posle rasprave sa Bosancem koji je presudio ovaj duel napustila studio.

– Ja mislim da nije fer da se ovako glasa, ali svako ima svoje pravo i ja to poštujem. Prvi kandidat druga pesma nigde veze, prva odlična. Drugi kandidat prva pesma vrlo dobra, čak odlična, druga nije dobra, čak si izašao iz intonacije i sve vreme si tako pevao – rekao je Bosanac, dok se Snežana saglasila sa njegovim izlaganjem, ali je dodala da takmičari ne treba da budu kažnjeni zbog grešaka koje su imali.

Bosanac je tvrdio da oni nisu kažnjeni, samo su ocenjeni kako su večeras pevali, a Snežana je ostala pri stavu da nisu bili za šet glasova. Ovo je posebno razbesnelo Cecu koja je napravila pravi haos u sudiju.

– Ma kako da ne, prošla šestica je bila besprekorna! Ajde saberite se! Kažeš sa pesmu da je bila fanstasnična, pa nagradi ga za tu pesmu, zašto im odmah sečete ruke i noge. Niste u pravu i neću da učestvujem u tome više, nije u redu bre! Saberite se više! Nisam ja rekla tebi Snežana, ti si glasala, kažem za one koji nisu glasali – rekla je Ceca aludirajući na Bosanca.

Viki je odmah stala u Cecinu odrbranu, pa je pomenula kako je u prošlom duelu takmičarka Ane Bekute dobila šest glasova koje po njenom mišljenu nije zaslužila.

– Ja sve to znam i takvu sam muku imala godinama ovde. I kako se bude približavalo finale, prolaziće kandiati ovih iz koalicije. Ja ne postajem krvoločnija, nego mi je zao dece, što sad Semir nije prošao – rekla je ljutito Viki, a onda se umešala Marija:

– Anastasija, prva pesma strava, to je baš redak primer pesme u kojoj nema vike i cike, a koja može da bude dobra. Drugu pesmu ne znam ko ti je rekao da pevaš sa stalka, tu mora da se igra da ti kukovi ispadnu. Semire, ti uvek pevaš ovako i meni je to okej. Moja zamerka je da tu ima malo kafane i da se to čuje ovde, mislim da si čak i jedan od najboljih takmičara kod Cece.

Ana Bekuta je na početku svog izlaganja samo konstatovala da kada sluša kometre žirija, realno je bilo da su oboje dobili po četiri glasa. U tom mometu je Ceca pobesnela i napustila studio.

– Ma nule Bekuta, nule ste trebali da date! Povucite sve glasove što se mene tiče, sramota. Neću da slušam ovo bre, neću da se vratim, doviđenja, prijatno, sramota – rekla je Ceca i otišla sa scene, a nakon nekoliko minuta se vratila i natavila:

– Ćuti bre Bosanac, nemoj da mi skačeš po nervima! Idi ti i nemoj da se vraćaš biće nam lepše bez tebe, smarači jedni! Samo svoje hvalite, sram da vas bude. Semire odličan si bio. Oštećen si glasanjem, pripadaš „Zvezdama Granda“. Mnogo mi je žao što nisi prošao. Bio si dobar i mislim da su morale glat da budu dve šetice ovde – zaključila je Ceca besno.

