ODLAZI U ZATVOR?! Advokati stigli u Šimanovce – Filip Car prekršio uslovnu kaznu, ovo su svi detalji!

Pre par dana došlo je do žestoke svađe između Filipa Cara i Bilala Brajlovića. Njihova netrpeljivost dostigla je vrhunac i njih dvoje su se fizički obračunali. Filip tvrdi da je Bilal prvi njega udario u glavu, a da se on potom branio.

Nakon ovog incidenta u emisiji “Mlin sa Memom” oglasili su se Bilalovi najbliži i otkrili su da postoji mogućnost da Car završi iza rešetaka zbog ovog sukoba.

– Tužili smo ga (Filipa), sad će mu (Bilalu) doći advokat da potpiše punomoćje – otkrio je Bilalov prijatelj.

Memo je pitao prijatelja da li bi mogao Filip da završi u zatvoru zbog ovoga, s obzirom na to da mu ovo nije prvi put da ulazi u tuče u rijalitiju.



– Da, na uslovnoj je. Mi idemo po planu, Bilalu će doći advokat. To sada sve zavisi od Bilala, on ako ne potpiše punomoćje, ne mora. Mi smo već kontaktirali advokata – otkrio je Bilalov prijatelj.

Ostaje nam da vidimo da li će Bilal podneti tužbu protiv Filipa i oterati ga iza rešetaka ili će ovo rešiti mirnijim putem.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

