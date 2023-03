PJEVAČ IZ PODGORICE BIO SVJEDOK AFERE MITO U GRANDU: Ovu KLJUČNU rečenicu je Snežana Đurišić izgovorila Dušanu, Rajo je sve ČUO

Naime, kao bomba odjeknula je priča kandidata “Zvezda Granda” Dušana Vukadinovića da mu je pevačica Snežana Đurišić, tražila novac kako bi prešao u naredni krug takmičenja. Rajo je bio na snimanju emisije posle koje je Dušan optužio njihovu mentorku Đurišićku,govorio je za mondo.me.

“Nije mesto ni vreme da me pitaš to s obzirom da nam je isti mentor i da smo iz istog grada. Momka sam znao nekoliko sati pre toga, bili smo na zajedno na probi i u studiju, i na snimanju čitavog dana. Bio sam prisutan sve vreme. Ne bih komentarisao ništa jer nije na mene da pričam o tome, znam šta je bilo i kako je bilo. Jedno je sigurno i što mogu i želim da kažem da što se mene lično tiče nike grke nisam imao sa tom ženom. Od prvog momenta otkako je postala moj mentor, pa ni sa bilo kim iz žirija, Sašom Popoviće, uvek su me lepo prihvatili, dočekali, ispratili… Što se mene lično tiče, nije bilo nikave reči o novcu. Mislim da bi za ovih 20 godina da bi se dosad javio da se to dešavalo. To nije istina, bio sam tamo. Nisam bio prisutan sve vreme, prolazio sam iz dva navrata i nisam čuo nešto tako. Siguran sam da je Snežana rekla isto što je rekla na probi, što je jaka reč i misao, iz koje su oni izvuki iz konteksta. Ona je svima nama na probi rekla, nama trojici: Ljudi moji, skoncentrišite se, slušajte šta vam pričam kako treba da se peva. Nemojte da pevate tako po vašem, usporeno… ili što je meni rekla: Vi ste meni Crnogorci simpatični, vi imate urođeno ležerno pevanje, vi i pričate ležerno i tako pevate lagano i fino. Nemojte da budete leni u pavanju. Morate da pevate kako vam ja kažem, ako mislite da prođete jer ja neću da radim đabe s vama” To je jako ključna misao i rečenica: “Ja nisam došla ovde da radim sa vama džabe” – ne “za džabe” što se para tiče, u smislu da ne gubim vreme jer imaju milion obaveza – rekao je Rajo.

Podsetimo, šef Granda Saša Popović oglasio se povodom optužbi majke jednog kandidata u “Zvezdama Granda”, koja tvrdi da je pevačica Snežana Đurišić, inače član žirija, tražila od njih novac kako bi on prošao u dalji krug takmičenja.

– Nepune dve decenije koliko ovo takmičenje traje, radimo bez ijedne mrlje ili zakulisnih radnji. Ovo je samo bio pokušaj pojedinca da na naše takmičenje baci ljagu i da naruši kredibilitet jednog vrhunskog člana žirija kao šzo je Snežana Đurišić. Toliko je smešno, da ne bi trebalo ni da komentarišem. Ali, smatram da našu emisiju, kao i svakog člana žirija moram da zaštitim od svih vrsta napad – naveo je Popović.

Snežana je o aferi prvi put progovorila na Kurir televiziju u emisiji Pusl Srbije.

– Dušan Vidaković je kandidat koji je zadovoljio sve predispozicije da uđe u Zvezde Granda. Dalje predizpocije dale su mu mogućnost da izabere mentora. S obzirom da je baš čist narodnjak hteo je Cecu Ražnatović, ali ona ga je odbila, pa je odabrao mene. On je jako talentovan, prošao je dva kruga, ali kad je došao treći nije došao spreman – rekla je Đurišić i dodala:

– Tada sam mu rekla ovako: “Dobićeš matrice od pesama koje si sam odabrao i molim te spremi se, sutra se takmičiš”. Sutradan na probi nije to uradio. Pitala sam ga koji je razlog. A on je rekao “pa oni su mi poslali ovakvu matricu”. Rekla sam mu to ne sme da priča, jer to nije tako. Drugim rečima, pokušao je da sabotira. Zato i postoje probe, da pevač kaže ne čujem sebe dok pevam – ispričala je Đurišićka za Kurir.

