HALIDOVA NAJVEĆA PODRŠKA: U BRAKU SU 46 GODINA I NE MISLE SE RASTATI DO SMRTI

On je otkrio kako je počela njihova ljubavna priča.

Kad sam upoznao ženu, pjevao sam u kafani i snimio prvu singlicu. Oženio sam se i to je išlo paralelno. Doduše, već sam tada imao dobar kafanski staž, ali žena je stup kuće. Ona je radila u tvornici čokolade pa sam joj rekao da napusti posao da bi se posvetila kući, ali zato sam imao odgovornost prema tome. Ne mislimo se rastati do smrti. To je i ljubav i navika, ali što čovjek stari, sve se više voli. Tako to ide. Ako si prešao Rubikon, kuda ćemo? Sve i da hoćemo, nećemo se rastati – rekao je.

Dodao je da nerijetko zapjevaju u svom domu i otkrio da Sejda lijepo pjeva.

Pjeva samo sevdalinke. Mnogi me zovu kraljem sevdaha jer mirišem Bosnom, ali nisam klasični sevdalija. Znam pjevati sevdah, ali moja žena je pravi sevdalija – naveo je. piše Glamblam

