ANĐELA NAČISTO POPUCALA! Nezapamćen sukob sa Anom jer brani Zvezdana – POVRAĆA mi se!

U toku emisije “Pitanja gledalaca” došlo je do žestokog sukoba između Anđele Đuričić i Ane Ćurčić.

Voditelj Darko Tanasijević je postavio pitanje Đuričićevoj:

– Šta imaš reći za to što je Zvezdan kad je video Janjuša sa Majom u krevetu rekao da bi se rado menjao sa njim? – glasilo je pitanje.

– Pitajte njega sad, pa neka on protumači – kazala je Anđela.

– Rekao mi je da mu se na glavu popela, pa sam ja rekao da bih se menjao sa njim, da mu pomognem – kazao je Zvezdan.

– On je rekao da je pogrešno protumačeno, sad mu verujem. Ako hoće da se menja, neka se menja. Ukoliko na video-klipu bude prikazano da bi se istinski menjao, neka to uradi – istakla je Anđela.

– Anđela je dopustila Zvezdanu da se šali sa Majom. Mislim da su postojale mnogo teže stvari kad su u pitanju Maja i Zvezdan, a Anđela je preko toga prelazila – rekao je Janjuš.

– To je bilo kad sam se Janjušu popela na glavu. Zveki to jeste rekao, ali na šaljiv način – dodala je Maja.

– Da je to neko drugi uradio, videli bi da li bi to bilo u redu. Recite šta mislite. To nije na mestu – dodala je Matora.

– Anđela je za Zvezdana klinka, on je uspeo da je iskleše po svojoj želi, kako bi ona prelazila preko svega. Međutim, ja mislim da joj ipak sve ovo preliva čašu, jer se svega već nakupilo – rekao je Ivan Marinković.

– Rekao je da ne mogu da mu (Janjušu) pomognem, jer sam sa Anđelom, ali da bih mu vrlo rado pomogao da mogu – rekao je Zvezdan.

– Obično nisam saglasna sa gledaocima, ali sada jesam – rekla je Marija.

– Boli me baš ku*čina za vaše mišljenje – rekao je Zvezdan.

– Zvezdanu više Anđelino mišljenje nije ni važno, a to govori njegovo ponašanje sa Majom – rekla je Marija.

– Tvrdim da se šalio – dodala je Ana.

– Sad već moram u kupatilo, jer mi se povraća – kazala je Anđela.

– To je njegov sleng, klasična fora. Klinka koja nema veze sa životom i ne zna kako se funkcioniše sa Zvezdanom, sada ne zna da stane na njegovu stranu dok ga svi osuđuju – rekla je Ana.

– Ustala sam zbog Anđele, jer tvrdim da joj to ne prija. Naravno da joj ne prija čak ni da je Zvezdanov sleng, ni šala. Ja treba da osetim grižu savesti jer sam rekla Zvezdanu da to nije u redu? – upitala je Matora.

– Ana je rekla Zvezdanu: ”Eto, to je tvoja velika prijateljica!” – dodao je Mikica.

– Što ja nisam prijateljica? – upitala je Matora.

– Praviš frku, ako to nekome smeta, onda niste normalni – kazala je Ana.

– Ana, to mene ne vređa. Ja vatru ne palim – rekla je Matora.

– Već si je upalila – rekla je Ana.

– Matora je posesivna i ljubomorna, kao i ja. Koliko znamo Ana je bila ljubomorna, tako da ovo što je rekla nije istina – rekla je Anđela.

– Zvezdane, da li sam ja posesivna i ljubomorna? – upitala je Ana.

– Posesivna ne, ali ljubomorna da – istakao je Zvezdan.

– Što se Ane tiče, normalno je da pomogne Zvezdanu kad mu nije dobro, ja sa tim nemam problem – rekla je Anđela.

– Tvrdim da ovo što je rekla nije tačno – kazala je Ana.

– Isto tako mislim da se ona ponašala drugačije na žurki sinoć, sad ga brani, što govori da ga voli. Ona je sinoć imala potrebu da se sredi i uživa, ali mislim da je to sve zbog toga što je razgovarala sa njim pre žurke – rekla je Anđela.

– Ana, ne ljutim se na tebe jer si mi zamerila što sam ovo rekla za Zvezdana. Ana ima emociju prema Zvezdanu, kakva god da je. Kladila sma se sa Zvezdanom da ga voli – rekla je Matora.

– Ja sam opklada i žrtva ovde. Anđela lupeta da sam se ja sređivala zbog njega, ja sam samo jedna rastrazana žena. Mića govori da ću se ja vratiti Zvezdanu, ja ne znam da li taj čovek čuje šta govori? – upitala je Ana.

