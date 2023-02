ANĐELA SAZNALA DA JOJ SE PORODICA SELI – PRODAJU KUĆU! Neviđeni HAOS u Zadruzi: “Svoje meso se ne jede!”

U toku ”Nominacija”, voditelj Marko Đedović dao je riječ Marku Petruševiću Petrućiju.

– O Zvezdanu više neću, sve sam već rekao. Anđela je dobra djevojka, ništa joj ne zamijeram. Njen stav nadmjen je odbrambeni mehanizam. Nemoj da se uvrijediš, ali pas koji laje ne ujeda. Anđela je uradila šta je uradila, ne mogu da osuđujem. Anđela, šaljem tebe, Zvezdana ne mogu – rekao je Petrući.

– Nisam pratio rijaliti prije nego što sam ušao. Zvezdane, možda se pomiriš sa Anom do kraja rijalitija. Znam jednog čovjeka koji se ženio sa istom ženom tri puta. Šaljem Anđelu jer sa njom nisam progovorio ni riječ – rekao je Marko Milovanović.

– Zdrav razum prema da prevagne kada je ljubav u pitanju, ali se to ne dešava često. Vjerujem da se Anđela i Zvezdan vole. Zvezdan ima pravo da bude sa kim želi, njegova je stvar s kim će biti. Radi ono to te čini sretnim. Živio si pod nekim stegama, skinio si okove. O Anđeli imam jako lijepo mišljenje, na početku je bila jako prepotentna, ali možda je to i dobro. Dostojanstvena si. Ono što si uradila ovde nije lijepo, ali nije ni ružno. Sama ćeš plaćati cijenu svega što si uradila – rekla je Dj Tamaris.

– Moje mišljenje o Zvezdanu se nije promijenilo, sve najbolje mislim o tebi. Anđela, nisi mi legla od samog početka. Ne dopadaš mi se. Ivan i ja smo imali raspravu kad si ti u pitanju. Šaljem Zvezdana u izolaciju, jer je Anđela žena – rekla je Aleksandra Sana.

– Don Vito Korleone je rekao: ‘Žene i deca mogu biti nepromišljeni, muškarci ne.’ Zvezdan je pokazao da ne misli o svojim postupocima. On je pokazao kako manipuliše Anom i na koji način se ophodi prema njoj. Ne zanima ga kako se osećaju njegovi najdraži. Nije zreo za svoje godine. Pokvario je sliku o sebi. Svi pričaju da je on dobar drug, sad se pokazalo koliko je dobar, kada je neko s kim je petnaest godinama delio dobro i zlo. Mene nije mogao da ima, trčao je za svakom suknjom, pa je otišao tamo gde je mogao. Anđela je prepotentna, drska i bezobrazna. Zvezdana i Anđelu je njigova je*ačin skupo koštala. Ovo nije ljubav, ja to mislim. Ostavljam Anđelu, šaljem Zvezdana – rekla je Miljana P.

– Niste kompetentni da pričate o braku i tome šta ko da radi. Bilale, mene nervira to što si ti ispričao. Jako je ružno da govoriš da li se neko odrekao nekog. Svoje meso se ne jede. Anđela, tvoj stav me nervira, ali to ne znači da si loša osoba. Tvoja porodica će stati kako god da se sve ovo završi. Najviše bih volio da ti završiš sa Zvezdanom, ali je to vaša stvar. Mislim da si pogriješila, ali je njegova krivica veća. Ti nosiš svoj krst, to je činjenica. Šaljem Anđelu – kazao je Mikica.

– Moram samo da kažem da ne želim da komentarišem nečiju porodicu, ali očekujem da ni moju niko ne komentariše. Ne želim da vas vrijeđam, na vama je da li ćete vi mene vrijeđati. Ne diram nikoga, nemojte ni vi mene da vrijeđate – rekla je Anđela. prneosi novi

