“MOŽEMO DA SE DOGOVORIMO!” Isplivao RAZGOVOR SA PRODUKCIJOM – Zvezdan ih uslovio “ILI ONA, ILI JA!”

Zvezdan je napravio ošti haos, a onda se u pabu, obratio direktno u kameru produkciji, te ih uslovio da će ukoliko Ana ostane, on otići iz rijalitija.

– Šta je poenta? Nećete me zadržati ovde! Pitam vas najnormanije, šta je poenta? Zašto hoćete da me d**ate da bih napravio problem? – vikao je Zvezdan u kameru.

– Pravim sebi problem, u čemu je poenta? nećete to dobiti, ja nema šanse da ostanem ovde sa njom – govorio je.

– Došla je, okej nema veze, ja sam pogriješio, ja izlazim. Nikakav problem! Ne zovete me, pravite se ludi! Okrenete me i kažete mi, ko treba, pa ćemo da pričamo, da se dogovorimo, jer ovako nema šanse da ostanem – rekao je Slavnić.

– Okej, neka ostane ona, neka radi svoje šta ima, za svoju budućnost koju nije ni imala i to je to! Sad je ima i to je to.

