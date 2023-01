“MISLE DA SAM LUD, DA NE VIDIM NIŠTA…” Aca Lukas progovorio o šestom čulu i crnim rupama u pamćenju

Folk pjevač Aca Lukas česta je tema medija zbog svog hedonističkog načina života. Fanove je nedavno potresla uznemirujuća vijest da je otkazan njegov koncert zbog njegovog ugroženog zdravstvenog stanja.

Pjevač je otkrio da se bolje osjeća i da posjeduje intuiciju odnosno takozvano “šesto čulo”.

– Normalno, kad bih došao u situaciju da imam crne rupe u sjećanju, da nešto ne mogu da se sjetim ili da zapazim, onda bih se već zapitao zbog čega se to desilo, onda bih to odstranio. Naravno da sve vidim, jer kako drugačije da opstaneš u životu?! Neko misli da sam lud i da ne vidim ništa – rekao je Lukas.

On je dodao da sadašnje vrijeme i vrijeme kada je on krenuo sa muzikom ne može da se poredi, te da je sretan onaj koji dobije šansu.

– Ne može da se poredi, ne može da se objasni, neki ljudi koji imaju talenat uspiju to da iskoriste, a znaš koliko ljudi znam koji nisu imali sreće da to iskoriste, nisu bili lošiji od nas, samo nisu imali sreće. Svako ima svoju šansu, ja sam sretan čovjek što sam imao šansu i što sam je iskoristio. Sreća je u ovom poslu strašno bitan faktor. Kad si zadovoljan sobom, to je dobro, a kad stalno gledaš druge, nikad nećeš biti zadovoljan – naveo je Aca.

