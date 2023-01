PRELAZI NA DRUGU TELEVIZIJU?! Milan Milošević dobio ponudu koja se NE ODBIJA – evo šta će raditi nakon Zaduge

Kao nezapamćeni šok za vjerne pratioce rijaliti šou-programa “Zadruga” stigla je vest da Milan Milošević više neće biti voditelj ovog televizijskog formata.

– Nije to bila laka odluka, ali je Milan presekao. Znate kako kažu, Nova godina je vreme za nove početke i velike životne odluke, a Milan je napravio jedan od najvećih rezova u životu. Do ove odluke nije došlo preko noći, naravno, nego je Milan dobro izvagao pre nego što je seo da porazgovara sa Milicom i Željkom Mitrovićem – ispričao je izvor blizak voditelju.

Milan-MiloševićFoto: Srbija Danas

Milanu je bila potrebna promena nakon što je punih šest godina bio vezan za “Zadrugu”, kao učesnik i kao voditelj. Ipak, vlasnik jedne televizije je odmah kontaktirao Milana kada se pročulo da napušta “Pink”, te mu je uputio poziv sa ponudom koja se ne odbija.

Pregovori su još uvek u toku, ali se debatuje o tome da li će Milan na drugoj televiziji voditi emisiju koja je vezana za rijaliti, jer su to vode u kojima najbolje pliva, ili će, pored toga, dobiti još jednu emisiju koja se bazira na poznatima. Mnogi se ne sećaju, ali on je karijeru i počeo kao novinar koji je izveštavao o zvezdama iz domaćeg šou-biznisa.

Voditelj je pre svega nekoliko dana dao intervju u kom je izneo samo reči hvale za svoje, sada već bivše, poslodavce.

– Željko i Milica Mitrović su najbolji poslodavci na svetu! Ja imam 45 godina, a od 17. godine radim, a oni su mi najbolji poslodavci do sada i najviše me poštuju. Njih dvoje su toliko predani projektima koji rade, oni su u svemu! Ko sam ja sada kao zapoleni, da dajem sebi za pravo da vlasnik više radi od mene i da bude više zainteresovan, to ne dolazi u obzir – ispričao je tada Milošević u emisiji “Između dve vatre”.

– Ja moram sebe da dam više, da oni to primete, a čim ti sebe daješ više, ti si na konju! Ja sam neko ko je toliko u tom projektu, da vi ne možete ni da zamislite! Ja znam kako oni tamo dišu. Ja sam zadovoljan i kako sam plaćen i kako radim i koliko sam poštovan, to na prvom mestu. Kako godine prolaze, sve više, svake godine da, “puno košta” – zaključio je on.

Milošević je u jednoj emisiji potvrdio glasine da ima problema sa zdravljem, pa je otkrio da ide na operaciju srca, za koju tvrdi da je rutinska.

