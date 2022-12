BEBICA PRIZNAO DA VIŠE BRINE O MILJANI NEGO O SVOJOJ DJECI: Pokajao se što je najavio tužbu svojoj mami i bivšoj ženi

Tužićeš majku, deci ne plaćaš alimentaciju, a voliš Miljanu i Mariju. Kako?

To sam rekao u afektu. Neću da se bavim time. Nisu bile u pravu za navode i nisu to one rekle, zato neću da ih tužim – rekao je Bebica.

Ljudima je apsurdno da si toliko usmeren na Miljanu i Mariju, a decu na ne – dodao je Darko. prneosi “Novi“.

Nisu ka Mariji, nego ka Miljani. Prema Mariji imam poštovanje. A za alimentaciju verovatno

Ana nije stigla da prebaci – dodao je Macanović, koji je priznao da se trenutno najviše brine o Miljani.

