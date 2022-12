Lovren se pravdao zbog ustaškog pozdrava, zaplakao i najavio tužbe

Lovren je gostovao na Z1 televiziji kod novinara Velimira Bujaneca, te je na optužbe oštro odgovorio:

“Mjesec dana, otkako smo krenuli na Svjetsko prvenstvo nisam otvorio novine. Znam da je to pritisak i na mene, i na selektora i na ostale. Još do danas nisam otvorio niti jedne novine. Svi su mi ispričali kako su pisali o meni. Ja da sam salutirao fašistički? Neka ih bude sram! Tužbe sam već pripremio. Tu nema oproštaja! Ja predstavljam svoju državu i domoljublje. Nikad ne pozivam na nasilje i mržnju. Da, bio sam polupijan, ali i s razlogom sretan. Spreman sam za svoju državu! Zar ja to ne mogu izjaviti? Predstavljam svoju državu i narod koji možda nema glas. Ako ja ne mogu to reći, ko će reći?”, rekao je Lovren.

Nekadašnji defanzivac Liverpoola najavio je tužbe, ali i istakao kako nikoga nije vrijeđao.

“Ja sam za svoju domovinu spreman! Ja je volim, a da mi to neko brani, to neću dopustiti. Neću se u svojoj državi sramiti naših domoljubnih pjesama. Nikad nisam niti ću pozivati na mržnju i nasilje jer za to nisam, ali da mi neko brani da nešto pjevam, to neću. Imam prijatelje iz Srbije, poštujemo se međusobno i nemam s njima nikakvih problema. Ne želim niti ulaziti u te teme!”, zaključio je Lovren. prneosi “.N1“.

