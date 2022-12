Ovo je jelovnik Jelene Karleuše: Pokazala šta doručkuje, pije 3 litra vode dnevno, a ova namirnica joj zamjenjuje meso!

– Nikad deblja nisam bila! Evo sad ću javno da priznam, nemam problem s tim. Imam 75 kilograma – izjavila je ona u emisiji “Ćirilica”.

– Zdravlje apsolutno i samo na usta ulazi. Zdravi ste koliko se zdravo hranite. Uostalom, pogledajte se u ogledalo go-i. Slika će vam jasno reći gdje griješite – istakla je ona jednom prilikom u razgovoru za Kurir.

– Nikada u životu nisam bila bolesna, a smatram da je za to zaslužna ishrana bez mesa, s minimumom životinjskih proteina u obliku jaja, ribe i mliječnih proizvoda. Hranim se velikom količinom voća na prvom mjestu, a onda i povrća.

Pjevačica je, inače, zagovornica veganstva i vegetarijanstva, a za Glossy je nedavno istakla da one ne nameće kćerkama šta treba jedu.

– Atina je vegan, a Nika jede sve. Ja nisam neko ko djeci nameće šta moraju, a šta ne moraju da jedu. One same jedu šta žele, tako da nisam od onih majki koje svoje frustracije iskaljuju na djeci. Atina je sama odlučila, a Nika ide ka tome i zbog toga sam srećna. Naša trpeza je bogata voćem i povrćem. Obožavamo “zamjenu za meso”, koja ima identičan ukus kao meso, ali pravi se od proteina graška. Jedem mliječne proizvode, jaja, ribu, ali i to ću u budućnosti prestati. Kad je riječ o novogodišnjoj trpezi, imaćemo goste koji nisu vegeterijanci, ali pravimo jela koja mogu da jedu svi. Obožavam posne sarmice od zelja, prebranac, turšije, podvarak bez mesa, mimoza salatu… ― objasnila je Jelena.

– Nikad ni kafu u životu nisam popila, pijem minimum tri litra vode dnevno. Slatkiše prezirem – istakla je pjevačica prije izvjesnog vremena.

Jelovnik Jelene Karleuše:

Prvi dan

Doručak: Nemasni sir 400g, dvije kriške integralnog hljeba, salata Užina: Dvije jabuke Ručak: Grašak s povrćem 400g, salata Večera: Salata sa tikvicama.

Drugi dan

Doručak: Ovsene pahuljice 4 kašike, voćni miks, čia semenke Užina: 300g trešanja Ručak: Zapečena boranija s povrćem, salata Večera: Kiselo mlijeko 360ml, salata.

Treći dan:

Doručak: Mafini sa tikvicama, salata Užina: Vitaminska salata sa crvenim kupusom Ručak: Šampinjoni sa povrćem Večera: Potaž od povrća.

Facebook komentari