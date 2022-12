OGLASILA SE MILICINA MAJKA NAKON NJENOG ODNOSA SA CAROM: Bijesna kao ris poručila ovo!

Tokom s*ksa, ona je tražila od Filipa i da joj napravi bebu. Zbog svih dešavanja mi smo stupili u kontakt sa njenom majkom Anom, koja je bila vidno uznemirena. Kada su je pitali da li želi da prokomentariše s*ks svoje ćerke i to što je Milica tražila od Filipa da zatrudni, Ana nije željela da razgovara.

Nikako, doviđenja – rekla nam je Miličina majka.

Podsjetimo, prije samo nekoliko dana Ana se oglasila za portal Pink.rs i rekla da Car samo igra igru sa Milicom, ali izgleda da je s*ks koji se dogodio prethodne noći presudio da više ne komentariše ništa.

Za mene je to što moje dijete radi ponižavajuće! Treba da bude svesna nekih stvari, to je moja pretpostavka. Treba malo logike da uključi. Car samo tjera inat Mensuru sa Milicom i hoće da mu dokaže da on može da bude sa njom i to je to. Sjećamo se svi da se zakleo Mensuru da će to uraditi. Zna on vrlo dobro na koju će stranu, nego igra igrice samo! I sa Milicom i sa Aleks igra igrice. Aleks u tom odnosu sa Carem ne bih komentarisala mnogo, to me uopšte ne zanima i ne dotiče. Komentarisaću samo svoje dijete – rekla je Ana nedavno za portal Pink.rs i dodala:

Na koju god stranu da ode, ja samo molim Boga da ne ide na stranu mog deteta! Što dalje od Milice! Daleko mu lijepa kuća! Otkad se Milica rastavila od Aleks ona se pogubila. Mislila je da joj je ona prava prijateljica i da će se do kraja držati zajedno. Otkad su se raskantale, Milici su potonule sve lađe… Ne razumijem situaciju. A to sve s Filipom je ponižavajuće za mene i to je to. Smatram da u Bijeloj kući ne postoji niko za Milicu. Od nekih ljudi koji savjetuju moje dijete iskreno mogu da izdvojim Ša i Ivana Marinkovića. Smatram da su njih dvojica iskreni prema njoj, ali ona slabo usvaja ono što joj oni savjetuju. Rekla je da je gotovo sa svim tim, da nema više te Milice, pa opet pravi gluposti… Ne razumijem, ne znam da li joj se toliko dopada Car, ali nadam se samo da će presati da se ponižava! Nema iskrene namjere on ni prema Milici, ni prema Aleks i to je to – izjavila je Miličina majka pre nekoliko dana. piše pink

Facebook komentari