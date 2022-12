“OSTAVIO TE U GAĆAMA, DAO TI PAR EVRIĆA!” Car razvezao jezik o Majinom RASKIDU sa Pecom – brutalan OKRŠAJ

– Rekao si da si bježao od Maje, kako ćeš ovde balansirati? – glasilo je pitanje

– Lagano, samo ću komentarisati kada je neka tema koja je potrebna, ako je zezancija. Ovde ne može da se pobegne od emocija, znam da mi mnogi ne veruju da imam ovakav stav, ali je tako. Ona dobije životinjski nagon, ponaša se kao Tarzan. Kada je bila diskvalifikovana, ostala je želja da porazgovaramo nakon toga – rekao je Car.

– Misliš ti si mene diskvalifikovao. Dok sam bila sa gospodinom Vijagrom – kazala je Maja.

– Samo da kažem da je on tebe u gaćama ostavio u Crnoj Gori – dodao je Car.

– Ja sam najgora, a oni su nakon mene jadni, bedni i ispadaju žrtve. On je rekao gde god da se nalazim, da će doći do mene. Govorio je da nije sve onako, kako izgleda. Đedović i ja smo se našli jedno veče, posle toga je došao Cica(Čorba), to veče je naš odnos završen – rekla je Maja.

– Ako Taki ima naše poruke, neka odmah prosledi – kazao je Car.

– Nemoj da mi spominješ nikoga od članova porodice. Ja sam dobila informaciju da ste Janjuš i ti zvali nekoga i pevali pesmu – rekla je Maja.

– Tvoj oca? Mi da smo zvali? Misliš na njega? Nikada se to nije desilo. Bolje reci zašto te je Peca ostavio, pobegao je čovek. Ostavio te je u kupaćem, dao ti par evrića za put i zbrisao – kazao je Car.

– Ti tako misliš. Što ste onda svi vi sa mnom, kada sam ja takva? – upitala je Maja

– Ti si bila neko koga sam ja vole, s kim sam svašta nešto prošao, ali sam shvatio neke stvari – rekao je Car.

– Onda nemoj više da me vređaš – istakla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

