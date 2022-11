Ovi pjevači su rekorderi u bakšišima: ZA NOĆ ZARADE STAN

Poznato je da pjevači od bakšiša često zarade više nego od dogovorenog honorara, a najveći novac ubjedljivo dobijaju folkeri.

Oni često pjevaju na raznim proslavama, a među najplaćenijim su Darko Lazić, Radiša Trajković Đani, Ljuba Aličić, Jana Todorović i Tea Tairović.

Darko je 2009. godine odnio pobjedu u četvrtoj sezoni “Zvezda Granda”, a tokom 13-ogodišnje karijere napravio je veliki broj hitova koji su nezaobilazan dio repertoara na raznim proslavama, ali i u kafanama i klubovima. Zato ne čudi što je Lazić jedan od najtraženijih pjevača, koji ujedno važi za kralja bakšiša. Kako je sam otkrio, u Beču je za jedno veče dobio čak 50.000 eura.

Često sam pjevao na romskim, vlaškim i rumunskim slavljima. Ne stidim se to da kažem, i oni su moja publika. Osim toga, tu se dobija najveću novac. Najviše što sam uzeo je oko 50.000 evra bakšiša za jedno veče! Bilo je tu više para, ali nije sve bilo samo za mene, već su ostatak dobili ostali muzičari – ispričao je Darko.

Ljuba Aličić

Prije nekoliko godina pojavio se snimak na kojem Ljuba uzima 25.000 eura za samo par minuta, a pjevač je potvrdio da je uzeo pomenutu cifru novca.

Gostovao sam u Berlinu na jednoj svadbi i čovjek je pravio rođendan svom sinu. Pozvao je mene, Darka Lazića, i još neke pjevače. Aleksandru Prijović, Šerifa Konjevića, ne sjećam se tačno… I kaže meni: “Otpjevaj mi pjesmu ‘Njen oproštaj’”. Ja kako sam počeo da pjevam, on je krenuo da daje novčanice od 500 eura. Nisam mogao da sve stavim u ruke, pa sam stavljao u džepove. Taj novac se podijelio na nas sve, nisam samo ja uzeo – ispričao je Ljuba.

Radiša Trajković Đani

Đani, kao i Darko Lazić, često nastupa na raznim proslavama, a gdje je on, tu je i dobra atmosfera! Gosti se ne ustručavaju da ga kite novčanicama od 500 eura, a jednom prilikom je dobio bakšiš u iznosu od 30.000 eura!Publika je bila malo dalje od bine u klubu u kom smo nastupali, pa nema klasičnog bakšiša. Vidio sam da je jedan momak otvorio ogradu da čovjek može da prođe. Nisam mislio da prilazi da da bakšiš, jer to nije pravilo u tom klubu. Čovjek mi je mahnuo, ja sam prišao i video da mi je dao topku novca u dolarima. Zahvalio sam, klimnuo glavom, ali nisam vidio koliko ima. Poslije, kada samo brojali, kolege kažu “Care, za pjesmu si dobio 30.000 dolara”. Mislio sam da se šale, pa sam prebrojao. Poslije mi kaže čovijek iz obezbjeđenja da je to naš čovjek, 11 godina živi u Americi i pjevao sam njegovu omiljenu pjesmu – rekao je Trajković za Srpski Telegraf.

Tea Tairović

Tea je takođe poznata kao neko ko gostima “isprazni džepove” , a na jednoj svadbi u Berlinu je na zahtev gostiju pjevala pjesmu “Hajde” čak 47 puta! Tom prilikom je uzela bakšiš od 14.000 eura!

Tea je imala tezgu na romskoj svadbi u Berlinu. Kada je zapevala svoju pjesmu svi su skočili i počeli da je kite evrima! Ruke su joj bile pune para. Svi su naručivali samo tu njenu pjesmu. Brojao sam, otpjevala je svoju pjesmu 47 puta, čuo sam na kraju večeri da je dobila bakšiš od 14.000 eura – rekao je tada izvor sa veselja za Informer.

Jana Todorović

Jana je nastupala na jednom svadbenom veselju, a kako su mediji tada prenijeli, pjevačica je za tri sata navodno zaradila 45.000 eura!

Jana je otišla u Francusku sa bendom i pjevala je kod čovjeka koji je ženio drugog sina, a bila je gost i kad se stariji ženio. Uvijek ih dočeka kao najrođenije, plati avionske karte i čitav boravak. Jana nije mogla da ga odbije, pjevala je u sali gdje su pravili proslavu poslije crkvenog vijenčanja, a za tri sata je samo od bakšiša zaradila oko 45.000 eura. Gosti su naručivali pjesme, uglavnom su častili novčanicama od 100 eura pa naviše. Poslije 20 minuta Jana više nije mogla da drži toliko para u rukama, pa ih je ostavljala na sto. Gurala je sve u drvenu korpu koja je bila pored klavijaturiste i rekla: “Ljudi, treba sve ove pare poslagati! Da imam bar još dvije ruke”, a gosti su aplaudirali – rekao je tada izvor blizak pjevačici.

