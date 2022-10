“UNAKAZIT ĆU ACU LUKASA!” Kristijan Golubović JAVNO prijeti folkeru, on se ODMAH obratio TUŽILAŠTVU!

Sukob između Ace Lukasa i Kristijana Golubovića datira odavno, a po svemu sudeći, strasti se ne smiruju.

Kristijan Golubović iznio je brojne prozivke na pjevačev račun, a sada je otišao korak dalje i čak javno zaprijetio Lukasu.

– Ako će jedna na.komančina od 50 godina staža i a-koholičar da me tumači, imam soluciju da ga nađem i unakazim. Mogu i da mu nalupam čvrge, izvučem uši i išutiram u dupe. On se prvi nakačio na mene kada je napisao neku ,,trla baba lan” knjigu, a mene su pitali što ja ne izdam autobiografiju. Lukasa je zasvrbila ona stvar, pa me proziva da sam krimos na baterije – rekao je Golubović, prenosi Srpski Telegraf.

– Kad bih ga ja našao, napravio bi hit „Kristijan, najveći kr.minalac na svijetu”, ali pošto me ne zanimaju nar.omani, hepatitičari i ološi raspali, ja sam samo prokomentarisao to što jesam. Kad me prvi tumači, ja opalim malo žešće. Smatram ga običnim nar.omanom. To što pjeva, svaka čast, sve ostalo nedajbože. Kad me pitaju šta mislim o Lukasu, kažem im da ga gledaju 20 minuta i dobiće sve odgovore. Samo za muziku mu skidam kapu, za sve ostalo je nula. Golubović dalje objašnjava kako Lukas ne poznaje mnoge ljude o kojima priča i na koje se poziva. Takođe, dodaje da je Acin cijeli život fantazija.

– On je za mene rekao da sam nabijeđeni kriminalac, kao gdje sam videio Ršumovića, Kapora, kao možda u zatvoru, pošto sam cijeli život tamo. Pa sigurno ih nisam viđao kao on u fantazijama jer je cijeli život njegov takav, pošto se dro.ira 50 godina. Ja sam vidio kada je trebalo Kapora i Ljubu Tadića i sve te koji su bili gdje on nije. Takvi ljudi sigurno nisu išli gdje on pjeva pa nije mogao ni da ih vidi. Ja sam po njegovim kafanama lupa čvrge takvim na.komanima ili zakitim lovom da pejvaju dok ne presuše.

Ovim povodom oglasila se Hype produkcija.

“Hype produkcija kao matična producentska kuća izvođača i umjetnika Aleksandra Vuksanovića poznatijeg kao Aca Lukas osuđuje sve nasilničke poteze Kristijana Golubovića, koji je više puta u raznim zemljama na svijetu robijao i pokazao sklonosti ka na.ilju. Uznemireni najnovijim intervjuom koji je Golubović dao jednom nedjeljniku u kome je prijetio da će izvršiti napad na tijelo i život Ace Lukasa, pozivamo tužilaštvo da preduzme sve radnje iz svoje nadležnosti kako bi zaštitili Acu Lukasa od mogućeg napada koji Golubović planira da izvrši na život i tijelo naše najveće zvijezde. Takođe, molimo medijske kuće da ovakvim ljudima koji imaju podeblje kriminalne dosijee ne daju prostor za beskrupulozne i jezive napade, kako bi svoju neostvarenu želju, da budu javne ličnosti i ostvareni i uspješni ljudi, ispunili preko napada na uspješne ljude, u ovom slučaju Acu Lukasa”, stoji u saopštenju, piše Srbija danas.

