NAKON ŠTO JE DALILA OBJAVUILA SVE PORUKE OD CARA, ON SE ODMAH OGLASIO: Nije mogao više da šuti

Dalila Dragojević jutros je objavila na svom Instagram profilu propuštene pozive sa skrivenog broja, za koje je sigurna da dobije od FIlipa Cara. Očigledno su njene objave brzo stigle do Cara, pa se i on odmah oglasio preko društvene mreže.

Ok, Ok obavijestili ste me ostavio sam poruku paćenici, da ima od Filipa Cara poruku. Sramota me da vam pokažem neke stvari ili da moji prijatelji posvjedoče nekim stvarima, mislim da se i zna previše. Nadam se da će se osoba nakon mnogih pokušaja ovime izboriti da dobije željne uslove. Samo mora shvatiti da preko mene i još nekih bivših očito ne može, znaš čemu služiš i ko si, to sam ja najbolje dokazao. Molim te ne remjeri ono što te najviše boli da te ne izus*ravam onako baš pravo, jače nego što sam tamo – napisao je Car na svom Instagram storiju. prneosi “Novi“.

