PRVA SLIKA MARIJE ŠERIFOVIĆ NAKON ŠTO JE DRASTIČNO SMRŠALA: Pjevačica se prepolovila

Ona je sebi postavila cilj da do svog rođendana 14. novembra skine određeni broj kilograma.

Pjevačica je za sada skinula pet kilograma, a najnovija fotografija koju je objavila na Instagramu govori koliko se ozbiljno posvetila mršavljenju, prenosi Nova.rs.

„U procesu sam skdanja kilograma ali ne bih to tako ni nazvala jer prava suština moje akcije je poboljšanje opšteg stanja. S obzirom na to da u novembru punim 38 godina i da me svašta čeka, bilo je krajnje vrijeme da stavim svoje tijelo u funkciju. Trenutno sam na minus pet kilograma za tri nedelje“, podijelila je Marija sa pratiocima i dodala:

„Danas mi je 28. dan dijete i odrađujem 12. trening, možda mi se malo i umire.“

