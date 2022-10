CIROZA JETRE? Nove informacije o Aci Lukasu ZABRINULE, pjevač mora HITNO DA MIJENJA ŽIVOT

Pjevač Aca Lukas nedavno je zbog bolova u stomaku hitno hospitalizovan, ali nakon što mu je ukazana ljekarska pomoć, on je uspio da stane na noge i iste večeri se vratio u svoj dom na oporavljanje.

Kako se zaista oseća i da li se sada njegov organizam stabilizovao, pjevač otkriva:

– Istina je, ali evo, reći ću ti: Osjećam se odlično! Baš ono što svi žele da čuju, reći ću i tebi. Dobro sam, stvarno sam dobro. Došlo je do prevelikog opterećenja organizma i sada mi treba jedan mini-odmor. S druge strane, ljudi kojima nije jasno kako funkcioniše život, to mogu da saznaju već na prvoj strani moje knjige gdje kažem da je život teško sr*nje. Ne samo meni nego svima.

S obzirom na to da je i prije nekoliko mjeseci takođe završio u bolnici zbog istih problema, pjevač otkriva i da li planira da uspori tempo.

– Usporio sam, ali očigledno ne dovoljno. Trudim se da promijenim neke svoje životne navike, ali ću u narednom periodu dodatno posvetiti pažnju svom zdravlju da više ne bih dolazio u ovakve situacije – kaže on i dodaje:

– Nisam pretjerivao s alkoholom, u pitanju su bile male količine, koje uglavnom popijem uveče kada radim, ali ništa epohalno. Dobro sam zaista, ako neko pita, daleko sam od ciroze jetre (smijeh). No, očigledno je da moram da promijenim neke životne navike, a tu je, naravno, i redukcija ishrane. Neću sigurno ići u krajnost da jedem biljke i travke, ali ću povesti računa.

– Svaki normalan čovjek se zabrine, ali neću od toga da pravim dramu.

S obzirom na to da će u Areni održati koncert na dan svog rođendana, Lukas otkriva i koja je njegova rođendanska želja.

– Spreman sam ako treba i sutra da održim koncert, to nije nikakav problem. Ako me pitaš za želje, nemam ih. Šta da ti kažem: želim čokoladu (smijeh). Šalu na stranu, samo da sam zdrav i srećan, ali to sebi poželim i za svaku Novu godinu – rekao je Lukas za Alo.

Facebook komentari