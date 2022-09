TRANSFORMACIJA DEJANA DRAGOJEVIĆA: U nikad boljem izdanju, doveo liniju do savršenstva

Osim što je regulisao ishranu, Dejan Dragojević je počeo i da trenira, a prvi rezultati u njegovom mršavljenju su već vidiljivi.

– Nevjerovatno! Smanjio mi se želudac – naveo je Dragojević.

Dejan navodi da neće posustati, te da će nastaviti da trenira i jede samo odabrano.

Podsjetimo, Dejan je juče prokomentarisao učešće djevojke Aleksandre Nikolić u “Zadruzi 6”.

– Volim kad se svađa. Pada mi teško kad vidim da je ostala bez hrane i da joj kradu hranu, ona je žensko. To što se ne dodvorava drugima samo da bi bila dobra i ne bi je napadali. Mislim da je posebna i specifična i za to treba da bude nagrađena. Dosta njih se druži na silu samo da bi jeli i pili, a ona ostane bez hrane jer je rekla svoje mišljenje – kazao je on. prneosi “Novi“.

