ISPLIVALI TAJNI RAZGOVORI IZ KARANTINA! Dvoje zadrugara bili pet mjeseci u VEZI – otkrivena najveća INTIMA

Bilal Brajlović i Sandra Bakša, osamili su se i obavili razgovor koji se ticao njihovog odnosa. Brajlović je otkrio Bakši da joj ne veruje, te je obavestio da mu je potrebno malo vremena, kako bi doneo konačnu odluku. On sumnja u priču o njenoj vezi iz spoljnog sveta sa Danijelom Višićem.

– Meni nije jasno, pet meseci ste bili zajedno, a tri puta se videli. Ne znam zbog čega ste bili zajedno. Mi smo bili u sobi u karantinu, ja sam rekao da mi se ti sviđaš, a on nije spomenuo da ste zajedno – rekao je Bilal.

– Ja sam ti sve rekla, kako jeste – dodala je Sandra.

– Meni je u glavi ovo što su ovi ljudi reli. Meni treba dan da shvatim, moguće je da ste vi nešto dogovarali, a da si ti se ti nakon toga zagrejala za mene – rekao je Bilal.

– On je mene pljunuo – rekla je Sandra.

– Ja sam ti rekao da se skloniš, uradio je to jer nisi htela da se pomeriš – kazao je Bilal.

– On je govorio da smo spavali, mislim i da jesmo, to nije važno, a nismo – kazala je Sandra.

– Eto vidiš, ti meni sada pričaš da li ste spavali ili niste – kazao je Bilal.

– Danijel me ne zanima, zanimaš me samo ti. Ja hoću da ti kažem da nema porebe da sumnjaš. Da li ti se sviđam? Je l’ ti lepo sa mnom – upitala je Sandra.

– Sviđaš mi se, lepo mi je i nije mi lepo, zbog svega ovoga što se dešava – kazao je Bilal.

– Ne treba da slušaš onda neke ljude, šta ti govore za mene, moje učešće u toj sezoni je bilo kakvo je bilo – kazala je Sandra.

– A što se on sada ovako ponaša? – upitao je Bilal

– Ne znam, jer je sujetan, možda zato što sam rekla da je gej. On mene ne zanima, boli me ku*ac za njega – rekla je Sandra.

– Ti si ga isto peckala. Ne znam šta da radim, sve me to kopka. Meni je Sale rekao, možeš da se ljutiš na njega, ali on kaže da je za mene bolje da budem sam. Ja vama dopuštam da vi to meni radite, jer vam dajem šansu – rekao je Bilal.

– Kako da ti dokažem da sve ovo nije istina? On i ja se poznajemo svega pet meseci, to je to – rekla je Sandra.

– Daj mi dan da razmislim o svemu, sve mi je mutno u glavi, neću da se zaje*em – rekao je Bilal.

Bilal Brajlović, Sandra BakšaFoto: Youtube Printscreen/ Zadruga Official

– Nećeš se zaje*ati – rekla je Sandra.

– Kako neću? Psihopata si, bolesna si. Daj mi samo jedan dan, ti se meni sviđaš – kazao je Bilal.

– Ne flertujem, boli me za sve u ovoj kući, ja ti kažem uopšteno, niko me osim tebe ne zanima. Ta priča nje istinita, ne lupetaj gluposti – rekla je Sandra.

– Ja mogu verovati da jeste, jer priča ima dobru podlogu – rekao je Bilal.

– Ako ste bili zajedno, onda treba da se kaže da jeste. Reci mi, iskreno, samo me pokušaj slagati. Da li ste bili zajedno? – upitao je Bilal

– Ne, videli smo se pet puta – rekla je Sandra.

– Govoriš mi različte priče. Ovde ste rekli da ste bili zajedno, sada govoriš da niste – kazao je Bilal.

Bilal Brajlović, Sandra BakšaFoto: Youtube Printscreen/ Zadruga Official

– Videli smo se par puta, ali nismo imali se*s – odgvorila je Sandra.

– A zašto ste rekli da ste bili zajedno? – upitao je Bilal

– Ne znam ni ja sama – rekla je Sandra.

– Ja sam čekala bilo koji razlog, samo da završim sa njim – rekla je Sandra.

– Znači niste bili zajedno, samo ste napravili tako – upitao je Bilal.

– Tako je – rekla je Sandra.

