Milomir Marić odgovorio Jovani Jeremić na PROZIVKE: “Ja sam UČITELJ NOVINARSTVA, a ne lijepog ponašanja!”

Vodteljka Jovana Jeremić žestoko je oplela po Milomiru Mariću nakon njegovih indiretnih prozivki tokom jutarnjeg programa, a sada se oglasio i on.

Naime, Jovana je oštro odbrusila nekadašnjem saradniku i uredniku Hepi televizije, Milomiru Mariću sa kojim je sarađivala punu deceniju, istakavši da je ona njegovo remek-delo, ali i najveća kazna.

Posle njenih prozivki, oglasio se i Marić koji joj je poručio da je “učitelj novinarstva, a ne lepog ponašanja”.

– Nismo se čuli. Nikad joj ništa loše uradio, samo dobro. Najmanje se od mene očekuje da je ismevam – poručio je Marić kratko za “24sedam”.

– Mene ne zanima Jovana! Ja sam učitelj novinarstva, a ne lepog ponašanja, to se uči kod kuće.

Podsetimo, Jovana se nakon Marićevih indirektnih prozivki oglasila za naš portal i rekla sledeće:

– Ja sam kolegama poslala gošću, koja je prvo kod mene gostovala i pričala o silovanju u konjičkom sportu, a kada je ona spomenula moje ime, Marić je počeo pod****vački da nastupa! Na to se nadovezala njegova saradnica, “Alisa u zemlji čuda”, i ja to neću da dozvolim! Da moje dobro bude uzvraćeno ružnim i nekorektnim ponašanjem. Ponašanjem koje pokazuje zavist i ljubomoru prema mom uspehu, a moj postupak govori o mojoj širini, pre svega uredničkoj, jer sam im ustupila gosta nakon moje emisije. Ja volim prema takvima da ispadnem dobar čovek, čisto da se zna u čemu je razlika – započela je Jovana Jeremić za portal “Srbija Danas” i dodala:

– Apsolutno niko ne može da omalovažava kolege koji su bolji od njih, rezultat na “semaforu” je jasan, ja sam najgledanija urednica i voditeljka u ovoj zemlji i regionu, i to je tako, svidelo se to Mariću ili ne. Mnogi su me potcenili, ali važno je da te ja nisam precenila, zato sam ih pobedila!

