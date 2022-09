KĆERKA DRAGANE MIRKOVIĆ JE MODERNA PRINCEZA: Živi u dvorcu, uživa u raskoši, a stasala je u pravu ljepoticu

Folk zvijezda Dragana Mirković nije htjela da eksponira sina i kćerku tokom njihovog odrastanja, da bi im omogućila normalno djetinjstvo. Kada su postali punoljetni, ni Marko, ni Manuela nisu željeli da se pojavljuju u medijima, pa je pjevačica poštovala želju svoje djece da se drže po strani.

“Meni je u životu bilo dosta jednog imena, mog, a još i djeca – neka, hvala. Za tu njihovu odluku možda sam, uslovno rečeno, i ja kriva, jer su me uplakanu viđali samo zbog neke laži u medijima. I oni su to znali. Posljednji put kada su me vidjeli da plačem, pitali su me: ‘Mama, je l’ opet novinari?‘. Trebalo je možda da to sakrijem od njih, ali ja sam iskrena osoba, prvenstveno u svojoj kući. Možda su ih upravo takvi prizori udaljili od želje da budu viđeni i poznati”, rekla je jednom prilikom Dragana koja je presrećna i zbog toga što su se njena djeca okrenula obrazovanju.

Ipak, situacija se nedavno promijenila. Nasljednici folk pjevačice otključali su svoje profile na Instagramu i za kratko vrijeme postali su prave zvijezde društvenih mreža. Toni ne može da sakrije koliko se ponosi kćerkom koja je izarasla u pravu ljepoticu, pa njene fotografije često objavljuje.

Njena crna kosa, pune usne i krupne oči dokaz su da je majčina kopija. Manuela živi u dvorcu, u velikoj raskoši pa je mnogi zovu modernom princezom.

Ipak, njena majka tvrdi da je jako skromna i da ne voli da nosi brendiranu garderobu.

“Manuela je drugačija, povučena je, ona je moja beba. Za nju moji prijatelji kažu da je djevojka s najljepšim očima i najčistijom dušom. Oni su normalna djeca, što je danas najljepši kompliment. Nisu razmaženi, ne pate za brendovima, čak sam jednom zamolila kćerku da obuče jednu moju haljinu jer je malo ekskluzivnija i brendirana, a ona nije htjela da čuje, bilo bi je blam da je drugarice vide u tome. Takva je ona”, ispričala je za “Story” Dragana i istakla da u njihovu kuću dolaze ljudi različitih finansijskih statusa.

“Nama u kuću dolaze njihovi vršnjaci iz različitih miljea, a prije svega, i naši prijatelji su mahom ljudi s nekim srednjim platama. Naša djeca imaju svijest o novcu i već su bili u prilici da ga zarađuju. Marko je, na primjer, radio knjigovodstvo i to kod prijatelja, ne kod Tonija, kako bi zaista osjetio šta je firma i šta su nadređeni. Manuela je radila u hotelu ‘Ritz’, to je trajalo tri mjeseca, za njene godine dovoljno da stekne nekakvo iskustvo i radne navike. Najvažnije mi je što su oboje sami iskazali želju da rade, nismo ih mi na to tjerali”, tvrdi Dragana, piše Lepa&Srećna.

