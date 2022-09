MISICA OBJAVILA PORUKE! Mjesec dana od raskida sa Karićem Jovana OČAJNA – “Neću VIŠE DA ĆUTIM!”

– Zdravo, ljudi. Znam da je ovo netipično za mene i znam da će mnogi biti u šoku što vam se obraćam, a tek će vas ostaviti u šoku ono što budem rekla, sigurna sam. Vrijeme je za neke istine. To što ćutiš, ćutiš, ljudi pomisle da si glup ili da nemaš šta pametno da kažeš, ali nemojte se igrati sa vatrom – počela je izlaganje Jovana Ljubisavljević na Instagramu.

– Uđeš na Instagram, tamo gde piše “99+” poruka, a svi znamo da su tu ljudi sa kojima se ne dopisuješ i nemaš nikakvu komunikaciju. Uđem tamo danas i vidim poruku od osobe za koju sam optuživana da je proganjam, da hoću nazad, da se miješam i neke gluposti. Svi znaju da ja kad stavim tačku onda je tačka stavljena.

– Okej, niste vjerovali, ali sada ćete se uvjeriti na skrinšotovima. Na sve to, osoba koja se predstavlja kao master učitelj, što znači da će za koju godinu da uči našu djecu pravopisu ili tako nečemu, piše “nebitna” odvojeno. Ljudi, rječca “ne” se piše spojeno sa svim pridevima, a odvaja se samo od glagola – dodala je Ljubisavljevićeva.

– Eto malo edukacije na mom storiju. Najbitnije je da je ova poruka nastala iz čiste ljubomore, zašto sam ja komentarisala sliku na kojoj djevojka javlja da je trudna, jednu najljepšu vijest. To je, inače, naša zajednička drugarica sticajem okolnosti. Morate da naučite da u 21. veku ništa nikome ne možete da zabranite. Možete da birate samo svoje postupke. Ovo je jedan od jadnijih koje sam ikad videla. Zato će se naći na mom storiju jer su dosta neki pokušavali preko moje grbače da dođu u žižu interesovanja javnosti ili da me odvoje od tadašnjeg partnera, šta god. Sve dođe do mene, sve znam. To što ćutim ne znači da ću ćutati zauijvek. Evo ga jedan od dokaza da se stavi tačka na aferu da ja proganjam nekoga ili pišem poruke, a sad ćete vidjeti da nikada nismo imali komunikaciju – dodala je voditeljka.

– Dosta su me pratili naslovi na ovu temu, ali mene niko iz prošlosti ne zanima jer je sa razlogom tamo, a i malo za nauk ovima kojima nije dan pa su u fazonu: “Hajmo kod Jovane da joj nešto napišemo, da se istresemo, ona je džak za udaranje, pa će da ćuti, ona prosto ne reaguje”. Evo da vidite da baš i nije tako kad ja odlučim. Saberite se i oduzmite se i nemojte više da lažete. Ja već dugo trpim klevete, neistine i puštam to nekako jer za sve imam svoj neki razlog, ali za ovo nemam razlog jer sam bila osuđivana da nekog proganjam – zaključila je Jovana uz poruku. prneosi “Novi“.

