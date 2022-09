ZVIJEZDA GRANDA ŽELI DA POSTANE ŽENA, KOMŠIJE U ŠOKU Kad sam ga vidjela na štiklama, umalo infarkt nisam doživjela… SVE ISPLIVALO!

Pevač je, kako su ispričali izvori, promenio i ime u Stefi Gazela, a već neko vreme uveliko nosi minđuše, šminka se, fenira kosu i ima navike jedne žene kada su nega i izgled u pitanju.

Da bismo utvrdili da li je ova priča istinita ili je u pitanju nameštaljka, kako je tvrdio Stefan, pre nego što je objavio na društvenim mrežama da je verio svoju devojku, naša ekipa uputila se u njegovo selo Veliki Šiljegovac i Kruševac kako bismo saznali sve detalje ove priče.

U Velikom Šiljegovcu, malom selu udaljenom dvadesetak minuta od Kruševca, odmah smo naleteli na Stefanovu strinu i na nekoliko komšija koje su nas uputile ka trošnoj kući Lukića u ataru jedne njive.

– Stefana dugo nisam videla. Oni ne žive više ovde. Nema nikoga u njihovoj kući. Nismo u kontaktu nekoliko godina, ne javljaju mi se – rekla nam je kratko Lukićeva strina, dok je komšinica već dugo potresena izdanjem u kom je videla Stefana:

– Ljudi, on je bruka i sramota za naše selo. Šta uradi sa sobom, kukala mu majka jadna! Kad sam ga videla kao ženu s perikom i štiklicama, kada je jednom prilikom svratio u selo, samo infarkt što nisam doživela. Evo, još se tresem. Sva sam se naježila. Lep je dečak bio, što mu je to trebalo?! Znam ga od malih nogu, tu su se sva deca igrala. Bog ga je stvorio kao muško, šta je on umislio u svojoj glavi, ne znam. Odselio se on sa svojima odavde, ima sigurno dve, tri godine. Ovde smo svi toliko iznenađeni, bolje bi mu bilo da se ovde ne vraća. Šta dočekasmo – rekla nam je potresena komšinica.

Nakon što smo otišli i do njegove skromne kuće, do koje se dolazi uzanom, kozjom stazom, i uverili se da u njoj nema nikoga, krenuli smo za Kruševac. Tamo smo odmah otišli do kuće, za koju nam je nekoliko ljudi potvrdilo da u njoj živi Stefan ističući da su svi šokirani njegovim novim izdanjem, kao i da je doskoro bio normalan mladić.

– Otkad su se pojavile te slike na kojima je kao žena, on je nestao bez traga. Tu žive on i njegovi. Čuli smo da se verio, ali to je glupost. To je sigurno uradio da bi malo smirio strasti kad se ta vest pojavila u medijima. Ovo je mala sredina, nije to prijatno. Pevao je tu po Kruševcu i okolini, kažu da je i bend napustio i da se nikom ne javlja – rekle su nam komšije koje smo zatekli blizu ulice u kojoj pevač živi.

Na vratima njegove kuće naišli smo na žensku osobu koja nije htela da nam se predstavi i koja je tvrdila da se Stefan s porodicom preselio a da je ona kupila kuću od njih.

– Stefan? Koji Stefan? Ne znam ko je to. A pevač Stefan. Mi smo kupili kuću od njega, oni ne žive više tu. Stefan je sada u belom svetu – u Beču, Švajcarskoj, Italiji, ima ga i u Nišu – svuda je. Komšije lažu da on živi ovde. A je l’ ste vi došli da prosite Stefija Gazelu, delujete mi kao da ste iz “Braka na neviđeno” – šokirala nas je žena, koja je odmah nakon toga ušla u kuću, a za koju su nam komšije rekle da je to pevačeva majka, prenosi kurir.

